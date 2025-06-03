В Анапе ученые обсуждают передовые технологии ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и экологического мониторинга

В городе-курорте стартовало мероприятие-спутник V Конгресса молодых ученых. Ученым предстоит отобрать лучшие технологические решения для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье после аварии с танкерами в декабре 2024 года. Для этого в Анапе три дня будут работать свыше ста экспертов из более чем 30 городов России, а также представители федеральных, региональных органов власти и бизнеса. Среди участников мероприятия-спутника – сотрудники ведущих университетов, исследовательских центров Российской академии наук, представители Кубанского научного фонда, авторы технологических решений в области ликвидации последствий разлива, волонтеры.

Участников приветствовали помощник Президента Российской Федерации, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев и заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

«Мероприятия, которые всегда проводились как предваряющие работу Конгресса молодых ученых, доказали свою эффективность. Я с большим удовольствием принимаю участие, понимая, что здесь сосредоточены эксперты и научные деятели, которые уже внедряют в дело свои технологические разработки. Площадка в Анапе выбрана в связи с чрезвычайной ситуацией – это серьезная проблема. Однако эта площадка уникальна тем, что здесь можно на месте апробировать все инновации. Мы понимаем, что в лаборатории невозможно воссоздать те условия, которые есть в экосистеме. Здесь же сразу возможно увидеть, как технология влияет на биоразнообразие и в целом на экосистему», – сказал Руслан Эдельгериев.

Он также отметил, что ценность наработанного учеными опыта обусловлена интенсивностью морских перевозок – аварии так или иначе могут случиться и в будущем, поэтому нужно быть готовыми к оперативной ликвидации последствий. Сейчас «методичек» для такой работы нет. Как подчеркнул Руслан Эдельгериев, в зоне ЧС в Краснодарском крае за полгода проделан огромный объем работы, однако пляжи еще не очищены до санитарных норм и не допущены для рекреационных целей.

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский отметил важность совместного поиска научно-технологических решений для борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации.

«Формат мероприятий-спутников предполагает объединение усилий научно-образовательного сообщества и индустрии для решения насущных задач региона. Выбор Анапы в этом году безусловно неслучаен, с первых дней научные команды подключились к решению проблем защиты пляжных территорий, очистки песка, выявления мазутных загрязнений акватории и морского дна, прогнозирования поведения мазута в условиях весенних штормов и сложных течений Черного и Азовского морей в районе крушения танкеров. Проделана огромная работа, и сейчас необходимо совместно с заказчиками внимательно посмотреть как на практически готовые технологии, так и на перспективные направления, которые необходимо доработать для обеспечения готовности к аналогичным ситуациям в будущем», – отметил Денис Секиринский.

Задачи, стоящие перед научным сообществом, в своих выступлениях обозначили заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максим Корольков, руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов, заместитель директора департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Тимофей Сулима, представитель Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Анна Турушева, министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

Тимофей Сулима говорил о важности целостного подхода и принципа «не навреди». Он отметил, что ранее рассматривали разные подходы к очистке берега, но многие в итоге были отбракованы из-за того, что при нейтрализации мазута образовались вторичные токсичные продукты. От ученых ждут прежде всего эффективных методов очистки песка до нормативных показателей, чтобы его можно было оставить на пляжах.

«Задача ближайших дней – выработать подходы, куда дальше двигаться в этой ситуации. Задача объемная, непростая, но ученые все вместе должны с ней справиться. Позади тяжелейшие полгода борьбы с последствиями ЧС. Хочу, в первую очередь, поблагодарить волонтеров, спасателей, которые принимали и принимают участие. Краснодарский край впервые столкнулся с бедствием такого масштаба. Главное – извлечь уроки, выработать методику, внедрить ее в жизнь. Желаю всем плодотворной работы», – обратился к участникам мероприятия министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

Заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Королев рассказал о мировом опыте ликвидации мазута, в частности выделил методы, которые наиболее применимы для ЧС в Керченском проливе. Особенность мазута, попавшего в Черное море, в том, что это тяжелые фракции, которые, напитываясь водой, опускаются на дно или перемещаются в толще воды.

Ученым предстоит определить комплекс мер и перспективных решений для ликвидации последствий разлива мазута в морской акватории и на суше, предложить передовые технические средства, а также систему мониторинга для морских и наземных экосистем. Научные сессии будут проходить в течение трех дней. Итогом станут проекты решений и рекомендаций, нацеленные как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу. Не исключено, что некоторые из них станут основой для экологического проекта федерального масштаба.

В первый день работы мероприятия-спутника заслушают доклады о прошедших апробацию и готовых к внедрению отечественных разработках. В их числе сорбенты для детоксикации песка, технологии по восстановлению береговой полосы, инновационный препарат для отмывки гальки и скальных пород. Отдельные разработки покажут в действии непосредственно на пляжах.

3 июня запланирован семинар по отбору перспективных решений, после которого начнут работу проектные группы под руководством кураторов от Краснодарского края. Свои результаты участники групп презентуют на закрытии мероприятия 4 июня.