Объявлены даты проведения III Международного форума «День сокола»

В Москве состоялось заседание Организационного комитета III Международного форума «День сокола» под председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Мурада Керимова. Во встрече приняли участие представители профильных федеральных органов исполнительной власти и главы регионов Российской Федерации.

Форум пройдет 3 сентября 2025 года, в стартовый день Восточного экономического форума, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Камчатского края, Правительства Республики Калмыкия, Росзаповедцентра. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

На заседании обсуждались ключевые направления организации мероприятия в 2025 году. Особое внимание было уделено расширению состава участников Форума.

Запланировано участие иностранных спикеров из стран ареала обитания соколиных и государств, принявших Рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. В этом году организаторы Форума планируют расширить состав представителей от центров реинтродукции и сохранения редких видов птиц, в том числе пригласить к участию представителей иностранных питомников из стран Ближнего Востока.

«Два года подряд Международный форум «День сокола» открывает деловую программу стартового дня Восточного экономического форума. С каждым годом мы достигаем значительного прогресса в реализации ключевых задач Форума: развитии и поддержке культурно-гуманитарных связей России со странами Персидского залива, концентрации совместных усилий на сохранении птиц семейства соколиных, а также выработке комплексного плана по структурированию и развитию легального рынка экспорта редких видов ловчих птиц», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитетов по подготовке и проведению ВЭФ и форума «День сокола» Антон Кобяков.

Участники заседания Организационного комитета рассмотрели вопросы формирования деловой и выставочной программ Форума.

3 сентября на выставке «Улица Дальнего Востока» Восточного экономического форума вновь откроется совместный павильон Минприроды России и Правительства Камчатского края «Дом сокола». Его экспозиция познакомит гостей выставки с самыми редкими соколами, угрозами их популяций и мерами поддержки, а также с другими представителями Красной книги Российской Федерации и особо охраняемыми природными территориями Дальнего Востока.

Кроме того, традиционно выставочной зоной Форума станет «Арабская деревня» на выставке «Улица Дальнего Востока» – стилизованная экспозиция в формате бедуинских шатров, организованная совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов. Планируется, что в 2025 году формат Арабской деревни будет преобразован в страновую экспозицию, где страны – участницы Рамочной декларации познакомят гостей с национальной культурой и традициями стран Ближнего Востока, представят свою страновую специфику.

В целях расширения тематики Форума прорабатывается возможность организации выставочной зоны образцов российского гражданского стрелкового оружия, а также оборудования и экипировки, предназначенных для использования в экстремальных климатических условиях.

Особое значение придается участию в мероприятиях Форума Королевства Бахрейн, страны – гостя Петербургского международного экономического форума, который пройдет 18–21 июня 2025 года. На полях ПМЭФ запланирована выездная сессия Международного форума «День сокола» «Рациональное природопользование: вклад в сохранение биоразнообразия» с участием ключевых арабских партнеров, а также представителей Правительств Камчатского края и Республики Калмыкия.

Мероприятия деловой программы III Международного форума «День сокола» будут посвящены обмену опытом в вопросах развития центров разведения, реабилитации и реинтродукции, в современных методах восстановления природных популяций, а также передовым научным технологиям по изучению и мониторингу популяций хищных птиц.

Центральным событием Форума станет пленарная сессия, на которой затронут приоритетные задачи по сохранению птиц семейств соколиных и дрофиных, а также развитию соколиной охоты. В развитие темы участники встречи обсудили реализацию инициативы Фонда Росконгресс и соколиного центра «Камчатка» по созданию профессиональной соколиной федерации, которая будет заниматься возрождением соколиной охоты, турниров, фестивалей.

Международный форум «День Сокола» – ключевая экспертная площадка для всестороннего диалога и обмена опытом среди представителей профильных ведомств России и иностранных государств, международных экспертов и ученых, специализирующихся в области защиты хищных и редких видов птиц, требующих особых мер охраны.

Международный форум «День сокола» с 2023 года ежегодно проводится в стартовый день Восточного экономического форума. В рамках пленарной сессии первого Форума была принята рамочная декларация о намерениях по сохранению популяции кречета, к которой уже присоединились восемь стран: Россия, Монголия, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Киргизия, Республика Казахстан, Королевство Бахрейн и Государство Катар.