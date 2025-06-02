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Пресс-релиз

URBAN Mag – журнал об архитектуре и развитии городов представят на ПМЭФ-2025

Интервью ведущих архитекторов, тренды и знаковые события урбанистики, самые ожидаемые архитектурные объекты – об этом и многом другом узнают читатели URBAN Mag, нового проекта платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Журнал представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

«Дискуссии «Урбан Хаб» на площадках крупнейших деловых форумов страны наполнены чрезвычайно полезным содержанием: мнения российских и зарубежных лидеров отрасли, аналитика трендов от ведущих экспертов, истории успеха проектов по всему миру – обсуждается все самое интересное, что происходит в строительной отрасли. Новый журнал позволит регулярно делиться с участниками площадки всем, что заслуживает внимания, в удобном и привлекательном формате. Это станет еще одним инструментом платформы «Урбан Хаб» по обмену опытом в сфере градостроительства и анализу ключевых отраслевых трендов», – сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В первый номер журнала вошли интервью и статьи ведущих российских и зарубежных архитекторов и экспертов. Архитекторы из Нидерландов, Италии, Китая, Катара, ОАЭ поделились мнениями об интеллектуальном дизайне, «умных городах» и роли урбанистики в устойчивом развитии, представили свой взгляд на ключевые тренды градостроительной отрасли. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о том, что клише «Москва похорошела» – вовсе не шутка, и о том, как дальше будет развиваться столица, чтобы стать «городом для каждого». Нюансами работы с культурным наследием Санкт-Петербурга поделился Никита Явейн, один из лучших в стране специалистов по проектированию в исторической среде. Программный директор проекта «Росконгресс Урбан Хаб» Юлия Зубарик рассказала о главной теме обсуждений платформы в 2025 году ¬ Not sign– балансе между сохранением исторического наследия и инновационным развитием городов. Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов рассказал о разработке мастер-планов как важнейшем инструменте обеспечения устойчивого развития российских городов и территорий.

«Программа мастер-планов нацелена прежде всего на развитие экономики городов и их инвестиционной привлекательности, а также улучшение экологической ситуации и функциональности общественных пространств. Сегодня перед мастер-планом ставятся очень сложные задачи: обновленные территории должны быть интересны как жителям, так и бизнесу, сочетать утилитарность и эстетическую привлекательность, учитывать не только текущие потребности, но и интересы будущих поколений. Важная особенность современного планирования – акцент на адаптацию проектов к климатическим, экономическим и культурным условиям каждого региона. Город, получая этот стратегический документ, формирует свою уникальную траекторию развития, принимая во внимание множество факторов», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Среди тем номера: как сегодня технологии и устойчивое развитие меняют подходы к проектированию городского пространства и наполнению города инфраструктурой для комфортной жизни, с какими задачами сталкивается бизнес для реализации масштабных проектов в сфере урбанистики и архитектуры, в каких архитектурных проектах современности можно проследить влияние русского авангарда, в чем состоит культурный код российской архитектуры, какое влияние на развитие городов оказывает культурное наследие.

Журнал призван стать авторитетным информационным ресурсом о тенденциях в архитектуре, девелопменте и урбанистике России и мира. Журнал выйдет тиражом 7000 экземпляров и будет доступен гостям платформы «Росконгресс Урбан Хаб» и участникам ПМЭФ-2025. URBAN Mag создан в партнерстве с проектом INTERIOR+DESIGN.

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