Кино об особенных – кино для всех

В День защиты детей 1 июня в музее-заповеднике «Царицыно» прошел ежегодный инклюзивный пикник «Открытый для всех», на котором впервые состоялся показ и обсуждение мультфильмов о детях с особенностями здоровья и развития. Показ дал старт работе регулярного инклюзивного киноклуба «(Не) такой как все». Проект организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и семейным онлайн-кинотеатром «Ноль Плюс» при поддержке «Царицыно».

АСИ и «Ноль плюс» сделали специальную подборку добрых, качественных фильмов и мультфильмов про детей с особенностями развития. Она доступна на сайте онлайн-кинотеатра: https://zeroplus.tv/compilation/netakoy-kak-vse-inklyuzivnyy-kinoklub.

Сегодня посетители праздника смогли посмотреть 3 анимационных фильма:

• «Дневник Андрюши» – история о добром и храбром мальчике с синдромом Дауна, который с оптимизмом преодолевает трудности.

• «Ян. Трогательная история» – мультфильм о мальчике, передвигающемся на инвалидной коляске, чья особенность не мешает ему дружить и играть.

• «Бумажный самолетик» – анимационная история о мальчике с аутизмом, который мечтает стать пилотом, несмотря на дислексию и дисграфию.

Каждая история – повествование про то, с какими трудностями приходится встречаться ребенку с ОВЗ: отсюда страх, чувство беспомощности и покинутости, обида. Но все можно преодолеть, если рядом близкий человек, друг и вера в собственные возможности.

После просмотра дети рассказывали о том, как они поняли увиденное, что почувствовали и какие выводы сделали, их родители также активно вовлекались в дискуссию с организатором проекта, советником гендиректора АСИ Ниной Добрынчкенко. В числе посетителей показа были сотрудники некоммерческих организаций, помогающих детям, а также воспитательница детского сада, в чьей группе пребывают дети с аутизмом. Они признались, что не знали о существовании таких мультфильмов, и теперь будут активно пользоваться в своей работе этой подборкой.

Ранее показы проходили в рамках культурной программы форумов «Инклюзивная школа» и «Архипелаг». Теперь на базе музея-заповедника «Царицыно» они станут регулярными. Расписание показов формируется и скоро будет доступно на сайте музея.

«Для АСИ как проектного офиса Президента крайне важны темы социального развития, в том числе тема инклюзии. В обществе есть место для каждого. Сегодня мы делаем ещё один шаг в этом направлении: в Царицыно открылся первый инклюзивный киноклуб. Мы показали трогательные мультфильмы о детях с особенностями развития — мудрые, добрые истории, которые учат нас видеть красоту в различиях. Искренне рада, что теперь у нас есть это тёплое, важное пространство для встреч и диалога в стенах музея-заповедника. Ведь кино — это не просто развлечение, а возможность стать ближе, понять друг друга и вместе создавать мир, в котором комфортно всем», - отмечает генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

На инклюзивный пикник в «Царицыно» пришли сотни семей, для которых были организованы игры, мастер-классы, спортивные соревнования и другие активности.

«Музей-заповедник «Царицыно» - это пространство, где рады каждому. Мы создаем программы для самых разных ребят, потому что твердо верим: неважно, с какими особенностями ты приходишь в этот мир - у тебя должно быть все для счастья и самореализации. Наш главный посыл прост: мы хотим, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым, нужным и по-настоящему счастливым!», - сказала на открытии пикника генеральный директор ГМЗ «Царицыно» Елизавета Фокина.

«Когда мы любим ребёнка по-настоящему - для него открывается весь мир. И сегодня мы воочию убедились: перед искренней любовью все равны. Этот удивительный пикник собрал вместе самых разных людей, создав пространство настоящего единства. Мы обязательно продолжим эту прекрасную традицию - встретимся здесь же в следующем году», - сказала заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Надежда Преподобная.