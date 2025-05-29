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Пресс-релиз

Опубликована деловая программа ПМЭФ-2025

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Сергей Бобылев/РИА Новости

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге, опубликована расширенная деловая программа. В этом году в фокусе ПМЭФ – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Главная тема Форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире» – подчеркивает стремление к сбалансированному и инклюзивному развитию, где уважение к культурному многообразию, равноправие и взаимный интерес становятся базой для построения новых экономических связей. Особое внимание уделяется укреплению экономического суверенитета, развитию национальных финансовых систем и противодействию санкционному давлению.

«Современный мир переживает масштабную трансформацию: меняется не только геополитическая карта, но и геоэкономическая, меняется даже сама структура хозяйственных отношений, социальные связи в отдельных странах, пересобираются межгосударственные союзы и объединения. Петербургский международный экономический форум сегодня – это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а давно место для выработки решений, способных давать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства. Это пространство, где формируются новые концепции и практики, способные определять будущее как нашей страны, так и мира. Важно не только фиксировать эти изменения, но и управлять ими, задавая правильное направление, при этом оставаясь в тесном сотрудничестве с нашими друзьями – странами и народами, выступающими за справедливый мир и равные условия развития для всех», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа 2025 года объединит более 150 сессий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. В 2025 году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков:

«Мировая экономика: новая платформа глобального роста» – укрепление многополярного мира, расширение торговых связей с дружественными странами и реформирование глобальных экономических институтов.
«Российская экономика: новое качество роста» – фокус на диверсификацию экономики, поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие национальных финансовых инструментов, таких как цифровой рубль.
«Человек в новом мире» – социальные трансформации, развитие человеческого капитала, образование и здравоохранение, включая цифровизацию социальных услуг.
«Среда для жизни» – акцент на экологическую повестку, устойчивое развитие, зеленую энергетику и климатические инициативы, которые активно обсуждаются в контексте глобальных вызовов.
«Технологии: стремление к лидерству» – обсуждение прорывных технологий, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и биотехнологии, а также вопросы импортозамещения и создания национальных технологических экосистем.

Среди центральных событий Форума – деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум «Лекарственная безопасность», Форум «Деловой двадцатки», а также Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА). В российских СМИ активно обсуждается усиление роли БРИКС и ШОС в формировании нового экономического порядка, что станет одной из ключевых тем Форума.

Особое внимание в этом году уделено международному сотрудничеству. В рамках Форума пройдут 19 бизнес-диалогов, посвященных перспективам экономических отношений России с зарубежными партнерами. Среди них: Россия – Африка, Россия – Бахрейн, Россия – Бразилия, Россия – Вьетнам, Россия – ЕС, Россия – Индия, Россия – Индонезия, Россия – Иран, Россия – Казахстан, Россия – Кыргызстан, Россия – Китай, Россия – Латинская Америка, Россия – Монголия, Россия – ОАЭ, Россия – Оман, Россия – Таиланд, Россия – Узбекистан, Россия – ЮАР, ЕАЭС – АСЕАН.
Диалоги будут сфокусированы на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем.

Важной частью программы станет работа с молодежной аудиторией. В рамках Форума пройдет Международный молодежный экономический форум «День будущего», партнером которого выступит международная сеть Friends for Leadership, аккредитованная при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). Форум объединит молодых лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира. Организация была создана Фондом Росконгресс по итогам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году. В российских СМИ подчеркивается значимость вовлечения молодежи в глобальные экономические процессы, что делает этот форум ключевым событием для формирования нового поколения лидеров.

Подробную деловую программу ПМЭФ-2025 можно найти на официальном сайте: forumspb.com.

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