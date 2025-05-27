Михаил Мишустин осмотрел экспозицию II Кавказского инвестиционного форума

Председатель Правительства ознакомился с региональными стендами, на которых представлены прорывные инвестиционные проекты Северного Кавказа. Основная задача Кавказского инвестиционного форума – стимулирование развития регионов Северо-Кавказского федерального округа и привлечение отечественных и зарубежных инвесторов.

Впервые мероприятие прошло в мае 2023 года в Минеральных Водах в формате инвестиционной выставки, ее посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

В соответствии с Указом Президента России от 18 сентября 2023 года №697 «О Кавказском инвестиционном форуме» Кавказская инвестиционная выставка получила статус ежегодного форума.

I Кавказский инвестиционный форум прошел в июле 2024 года в Грозном. Форум посетили более 4 тысяч человек из 33 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 65 мероприятий. На полях форума подписано порядка 100 соглашений на сумму более 100 млрд рублей.

В этом году II Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в г. Минеральные Воды. Ожидается около 5 тысяч гостей и участников.

Тема Форума в 2025 году – «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее». Деловая программа включает более 70 мероприятий. Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций, кадров, и креативных индустрий, а также развитию туризма и АПК, транспорта и логистики, ЖКХ и энергетики, международного взаимодействия и цифровой экономики.

В деловой программе примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ. Форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах.

На площадке Форума состоится торжественная церемония вручения II Всероссийской инвестиционной премии «Вершина» за вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов Российской Федерации по 11 номинациям в области инноваций, здравоохранения, в сфере образования, малого и среднего бизнеса, туризма и сельского хозяйства.

Особое место в деловой программе в 2025 году отведено молодежной повестке – пройдут круглые столы, конкурс стартапов, а в завершение состоится молодежное пленарное заседание «От мечты к успеху». Программой Форума предусмотрен также комплекс тематических мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поддержке участников специальной военной операции.

Выставочная программа отразит все многообразие Северного Кавказа, его культуру, традиции и инвестиционный потенциал. На форуме будут продемонстрированы достижения и возможности регионов СКФО, презентованы новые бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития макрорегиона. На площадке форума будут работать десять региональных стендов, на которых будут представлены прорывные инвестиционные проекты региона.