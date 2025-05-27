На ПМЭФ пройдет сессия о внедрении решений для промышленности ЕАЭС

В рамках тематического блока «Мировая экономика: новая платформа глобального роста» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 года, который пройдет с 18 по 21 июня, состоится сессия, посвященная внедрению передовых решений в промышленности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сессия «Заводы-маяки: передовые решения для промышленности ЕАЭС» будет посвящена цифровизации и инновациям, которые активно меняют облик производственных процессов в регионе.

Многочисленные исследования говорят о существовании ряда критериев, которые отличают заводы будущего, самые передовые предприятия региона, или так называемые заводы-маяки от остальных. Супер-завод максимально автоматизирован за счет ИИ и роботизации, процессы производства прозрачны. Незапланированные простои оборудования на таком заводе сведены к минимуму, и каждый сотрудник успешно применяет современные инструменты в своей ежедневной работе. Промышленные компании будущего отличает максимально быстрая реализация цифровых инициатив и легкая адаптивность к внешним факторам. Так, Eurasian Resources Group (ERG) впервые в Казахстане начала применять роботизированные автосамосвалы для решения производственных задач. А Белоруснефть перешла на цифровую промышленную платформу.

Между тем, АЛРОСА последовательно занимается цифровизацией своих карьеров и рудников для повышения операционной эффективности. В своих исследовательских центрах компания СИБУР использует инновационную систему для управления научными работами, чтобы автоматизировать процессы по проведению испытаний, ускорить процессы анализа данных и повысить точность исследований.

Цель сессии – определить, какие технологии позволяют добиваться прорывных результатов, как начать успешно внедрять универсальные межотраслевые решения на уровне ЕАЭС и как обеспечить бесшовный межгосударственный обмен опытом внедрения высоких технологий в тяжелых отраслях промышленности.

Цифровизация в промышленности уже не является чем-то далеким, а становится важнейшим элементом, определяющим будущее экономического роста стран региона. Важным аспектом таких изменений является то, что цифровизация способствует не только повышению конкурентоспособности, но и расширению возможностей для международного сотрудничества и притока инвестиций.

«Ориентироваться на опыт заводов-маяков — это значит использовать проверенные подходы для трансформации всей промышленности ЕАЭС. Мы уже видим, как такие предприятия не только повышают производительность, но и становятся точками притяжения для международного сотрудничества внутри Союза. Развитие высокотехнологичной промышленности, обмен лучшими практиками между предприятиями государств ЕАЭС и тиражирование эффективных межотраслевых решений будет способствовать укреплению технологического суверенитета и экономическому росту», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

Сессия на ПМЭФ 2025 года станет важным этапом в обсуждении того, как цифровизация меняет промышленный ландшафт. Участники Форума смогут обменяться опытом, обсудить актуальные вызовы и достижения в области цифровых инноваций, а также поделиться успешными практиками из разных отраслей промышленности.