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Президентская библиотека представит новые просветительские проекты на ПМЭФ-2025

Президентская библиотека ежегодно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В этом году, с 18 по 21 июня на стенде Санкт-Петербурга можно будет ознакомиться с новыми электронными выставочными проектами Президентской библиотеки: «Предприниматели Петербурга – на благо государства и общества» и «Великая Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Обе экспозиции будут доступны на мультимедийном столе Президентской библиотеки.

Выставка «Предприниматели Петербурга – на благо государства и общества» рассказывает о вкладе крупных частных компаний Санкт-Петербурга в развитие российской промышленности XIX – начала XX века и их деятельности в области благотворительности и меценатства.

С помощью интерактивной карты дореволюционного Санкт-Петербурга участники Форума смогут узнать о том, где находились частные промышленные предприятия, что и как они производили, а главное, как повлияли на развитие социальной сферы города. В тяжелые годы Первой мировой войны многие частные промышленники перепрофилировали производство под военные нужды. На выставке будут представлены разделы, посвященные знаменитым промышленникам П. М. Обухову, Н. И. Путилову, К.Г.Фаберже и др.

Выставка «Великая Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» посвящена важнейшим битвам войны и рассказывает о мужестве и героизме советских воинов и тружеников тыла, о вкладе Ленинграда в Победу. На выставке будут представлены архивные документы, фотохроника, листовки, плакаты и периодика военного времени.

В рамках культурной программы ПМЭФ гости и участники форума, а также аккредитованные представители средств массовой информации смогут посетить с экскурсией историческое здание Святейшего Синода на Сенатской площади, где находится Президентская библиотека.

Во время экскурсии посетителям расскажут об истории и архитектурных особенностях здания Синода, построенного во второй четверти XIX века по проекту выдающегося архитектора Карла Росси. Гости узнают об основных направлениях деятельности Президентской библиотеки, которая является крупнейшим в России общегосударственным хранилищем электронных копий уникальных документов по истории российской государственности, а также многофункциональным культурно-просветительским, научно-образовательным и информационно-аналитическим центром, имеющим статус национальной библиотеки России.

В читальном зале посетители узнают, как работать с ресурсами Президентской библиотеки, как формируется фонд, какие оцифрованные материалы в нём представлены. На плазменных панелях читального зала будут демонстрироваться документы из электронной коллекции «Российское государство и экономика».

Посетители библиотеки увидят восстановленные интерьеры Святейшего Синода, а также созданные для проведения всероссийских и международных мероприятий Колонный зал и мультимедийный зал-трансформер, оснащённые современным техническим оборудованием. В Зале Конституции главным экспонатом является единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная Президентской библиотеке в день ее открытия 27 мая 2009 года. Специальный экземпляр Конституции для инаугурации постоянно хранится в Администрации Президента в Кремле и используется в церемонии инаугурации всеми президентами Российской Федерации.

Участники Форума смогут посетить выставку «Память поколений: Великая Победа!», посвященную 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ее организаторами выступают Российское военно-историческое общество и Президентская библиотека. Экспозиция показывает, как современные учреждения культуры, а также общественные организации и частные лица сохраняют память о подвигах и событиях военных лет.

Первый выставочный зал посвящен современным проектам, приуроченным к юбилею Победы. Экспозиция второго зала посвящена вкладу в Победу Наркомата Военно-Морского Флота СССР. Собрание уникальных оцифрованных документов и экспонатов позволит глубоко погрузиться в тему Великой Победы, узнать новые страницы героической истории нашего Отечества.

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