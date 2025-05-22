А. Яцкин: Вопросы защиты экосистемы Каспийского бассейна требуют скоординированных усилий всех пяти прикаспийских государств

На Невском международном экологическом конгрессе состоялось обсуждение вопросов сотрудничества в решении проблем Каспия.

В рамках ХI Невского международного экологического конгресса состоялась сессия «Каспий: сотрудничество во имя будущего».

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин подчеркнул, что Каспийское море – уникальный водный объект, крупнейший в мире замкнутый водоем, обладающий существенным экологическим, экономическим и геополитическим значением для стран, расположенных на его побережье.

Серьезной угрозой для всех прикаспийских государств первый вице-спикер СФ назвал обмеление Каспия. «Колебания уровня моря происходят регулярно, но настораживает тот факт, что Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет, что приводит к серьезным изменениям береговой линии, особенно на северном и восточном побережьях, где отступление воды может достигать нескольких километров. Ситуация угрожает экологии региона, рыбной отрасли, портовой инфраструктуре, судоходству всего Каспийского региона», - считает Андрей Яцкин.

Как рассказал парламентарий, в этом году в России дан старт масштабному федеральному проекту «Вода России», который является частью национального проекта «Экологическое благополучие». Проект коснется практически всех крупных российских водоемов, в том числе рек Урал и Терек, которые также питают Каспий. В отношении Волги планируется продолжение работы по обводнению низовьев реки.

По словам сенатора, Минприроды России совместно с федеральными и региональными органами власти осуществляется работа по формированию Комплексной программы по изучению изменения уровня Каспийского моря и принятию мер по минимизации возможных негативных последствий в условиях пониженного уровня моря.

«Очевидно, что вопросы защиты экосистемы Каспийского бассейна требуют скоординированных усилий всех пяти прикаспийских государств – Российской Федерации, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Россия исходит из того, что любая сфера взаимодействия в регионе, включая вопросы экологии и природопользования, должна регулироваться исключительно самими прикаспийскими государствами без подключения и вмешательства третьих стран», - отметил Андрей Яцкин. «Важно также разработать и внедрить меры по адаптации к изменению климата, охране биоразнообразия и развитию устойчивой экономики региона. Необходим комплексный подход, который включает в себя как немедленные меры по минимизации негативного воздействия, так и долгосрочные стратегии», - полагает первый вице-спикер СФ.

Андрей Яцкин уверен, что только через сотрудничество и устойчивое развитие можно обеспечить благополучное будущее Каспия для следующих поколений.

В ходе выступления на тему «Комплексный подход оценки экологического попуска на реках бассейна Каспийского моря» член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко напомнил, что вопрос обмеления Каспия и смягчения его последствий рассматривается по итогам договоренностей и инициатив Шестого каспийского саммита (29 июня 2022 г. Ашхабад, Туркменистан), и в настоящее время вышел на новый политический уровень. Многие вопросы взаимодействия на Каспии уже решены. Например, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (от 12 августа 2022 г., Актау, Казахстан) способствует развитию и укреплению сотрудничества между прикаспийскими государствами по рациональному использованию его ресурсов, изучению, защите и сохранению его природной среды. Этим договором определены основные правила взаимодействия государств по прокладке подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря.

Сергей Аноприенко обратил внимание на такую важную тему, как экологический сток рек, впадающих в Каспийское море. По его словам, исследования показывают, что на уровень Каспийского моря в первую очередь оказывает влияние испарение, осадки и сток впадающих в него рек, который также зависит от ситуации в бассейнах рек и от водоотбора. «Если климатические изменения не подвластны человеку, то на водоотбор мы можем воздействовать и регулировать его. Конечно, полностью прекратить водоотбор невозможно, это все понимают. Однако можно осуществить «тонкую настройку» системы море-впадающие реки, чтобы минимизировать ущерб прибрежным территориям».

Сенатор считает, что можно внедрять системы глубокой очистки и повторного использования воды, оптимальным образом регулировать накопление и сбросы воды в гидротехнических сооружениях во избежание лишнего испарения, разрабатывать планы экономии воды при прогнозе маловодности. «Но все эти меры, безусловно, требуют тесной кооперации всех прикаспийских стран в получении и обмене достоверными данными о расходах воды в реках и водоотборе. Данная работа уже ведется Россией с Азербайджаном по трансграничной реке Самур и с Казахстаном по реке Урал. Созданы механизмы по вододелению и экологическим попускам».

«Каспий – замкнутый водоем! Только благодаря открытому и равноправному диалогу политиков, чиновников, ученых и парламентариев из всех пяти стран мы сможем его сохранить и передать нашим детям в первозданном виде», - заключил Сергей Аноприенко.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, руководители профильных министерств и ведомств Азербайджана, Исламской Республики Иран, Казахстана и Туркменистана, субъектов Российской Федерации.

Организаторами XI Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.Генеральными партнерами XI Невского международного экологического конгресса выступают госкорпорация «Росатом», ППК «Российский экологический оператор», АО «Россельхозбанк». Официальный автомобиль Конгресса – TANK. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Коммуникационным партнером мероприятия стал медиахолдинг МАЕР. Партнеры деловой программы: группа «Илим», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь» и «ФосАгро». Партнер Конгресса – ОАО «РЖД», партнер по организации – Сбер. Сеть информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) поддерживает НМЭК-2025 в качестве бизнес-партнера. Партнером молодежной программы выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).