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На Российско-Китайском форуме подписали 34 соглашения о сотрудничестве

В Хабаровске завершился Российско-Китайский форум, который проходил 19-20 мая под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». В нем приняли участие более трех тысяч человек. Среди них – представители власти, бизнеса, общественных и молодежных организаций. Мероприятие посетили в том числе порядка 600 участников из Китая. В программу Форума вошло более 30 тематических площадок, культурных и спортивных мероприятий.

«Остров Большой Уссурийский – это уникальное место, которое принадлежит сразу двум странам. И нам очень важно наполнить содержанием эту территорию. Чтобы тут была не просто торговля товарами народного потребления, а чтобы мы сохранили остров и природу, сохранили философию культур России и Китая. Мы хотим создать парк «Дружбы народов» и наполнить его архитектурой – китайской, российской и тех народов, которые издревле проживали здесь, на дальневосточной земле. Мы хотим создать парк «Общая победа». Ведь именно территории Дальнего Востока России и Северо-Восточных провинций Китая совместно освобождали от японских захватчиков Красная Армия и китайские воины. Мы не можем упустить эти аспекты нашей совместной истории, но, конечно, за этим должна стоять и наша экономика. Нам очень хочется, чтобы взаимопроникновение наших стран начиналось с философии и заканчивалось интересом народов друг к другу и общей выгодой. Индустриализация, развитие туризма, культурный и образовательный обмен – все это в перспективе приведет к тому, что наши дети будут работать друг с другом, развивать совместный бизнес и будут уважать язык и культуру друг друга, как добрые соседи», – отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

В деловую программу Форума вошли сессии, посвященные экономическому взаимодействию России и Китая, энергетике, развитию туризма, углублению межкультурного сотрудничества, вопросам экологии и предпринимательства. Участники обсудили создание и развитие индустриальных и технопарков, экспорт креативных индустрий и продуктов агропромышленного комплекса, перспективы рынка электронной коммерции, роль малого и среднего предпринимательства в российско-китайском партнерстве и другие вопросы. Одной из центральных тем стало строительство круглогодичного грузопассажирского автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Его открытие позволит нарастить пассажиропоток до 1,5 млн человек в год, грузопоток – 1,3 млн тонн.

«На полях форума были озвучены многочисленные интересные предложения. По итогам совместно с Хабаровским краем мы будем заниматься систематизацией озвученных инициатив и постараемся максимально реализовать достигнутые договоренности и заявленные намерения», – подчеркнул Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

На Форуме особое внимание уделялось развитию экономического сотрудничества в различных сферах – в том числе, взаимной локализации производств.

«Российско-Китайский форум прошел на высоком уровне. Хабаровский край – это крупнейший производственный и логистический центр. Вопросы промышленной кооперации, в которой на сегодняшний день заинтересованы Россия и Китай, на мероприятии находились в центре внимания. Фонд Росконгресс будет стремиться развивать и расширять Российско-Китайский форум. Уже сейчас он привлекает внимание на федеральном уровне. Обсуждение тем, которые затрагивались на площадке мероприятия, продолжится в рамках Восточного экономического форума. Уверен, Форум займет важное место в международной повестке», – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Ключевым событием Форума стала пленарная сессия «Россия и Китай: объединяя усилия во имя общего процветания». В ней приняли участие представители власти и бизнеса двух стран. Они обсудили экономическое партнерство, развитие приграничных регионов, инвестиции в совместные проекты, торговлю, промышленную кооперацию, туризм и культурные связи между Россией и Китаем.

На Форуме подписано 34 соглашения, из них 25 – с представителями иностранных компаний. Общая сумма - более 100 млрд рублей.

Из наиболее значимых – соглашения о строительстве завода по сжижению природного газа, клубного отеля со СПА и яхт-клубом на острове Большой Уссурийский, производстве глэмпингов и о запуске механизма комплексного развития территорий в г. Хабаровске федеральным холдингом ЭТАЛОН. Также заключено соглашение о сотрудничестве между губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным и Российским союзом туриндустрии, направленное на создание прочной основы для расширения возможностей путешествий, в том числе в области развития круизного туризма и обмена культурным опытом.

Форум предложил участникам различные форматы мероприятий для прямого диалога и достижения конкретных договоренностей. В частности, состоялись бизнес-диалог «Россия – Китай», питч-сессия инвестиционных проектов, более 400 пар B2B-встречь между предпринимателями двух стран.

В рамках Форума прошли культурные и спортивные мероприятия. В программу традиционного фестиваля-ярмарки «АмурФест.Весна» вошли выступления различных артистов – в том числе с участием китайских артистов. Особым успехом пользовались культурные мероприятия: фестиваль «Кухни России и Китая» с приготовлением и дегустацией блюд от шеф-поваров из двух государств, интерактивные культурные пространства «Китайский квартал» и «Славянская ярмарка», представление Китайского цирка Уцяо и концерт Бориса Березовского с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром.

В Хабаровском краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского в честь 30-летия побратимства между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян высадили аллею. В акции принял участие глава региона Дмитрий Демешин. К этому событию также была приурочена Международная парусная регата «Фуюань – Хабаровск». Не осталась без внимания и трансграничная река Амур - на фарватере проведена экологическая акция, в рамках которой в Амур выпустили молодь осетра и калуги.

На форуме прошла молодежная площадка «Мост в будущее: молодежный взгляд на российско-китайское сотрудничество». Ее провели в рамках Международного Клуба дружбы. На мероприятии более 500 ребят из России и Китая обсудили вопросы развития взаимодействия и сотрудничества двух стран. Также участники площадки приняли участие в открытом диалоге с губернатором Хабаровского края и развернули 300-метровую Георгиевскую ленту на набережной Адмирала Невельского в Хабаровске.

Организатором мероприятия выступило Правительство Хабаровского края при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ВЭБ.РФ. Оператор – Фонд Росконгресс.

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