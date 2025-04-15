Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Россия и Индонезия проведут матчевую встречу по бадминтону летом в Санкт-Петербурге

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборные России и Индонезии по бадминтону проведут матчевую встречу. Договоренность об этом достигнута в ходе визита первого заместителя председателя правительства России, председателя Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Дениса Мантурова в Ассоциацию бадминтона Индонезии в Джакарте.

Визит способствовал развитию содержательного диалога между Россией и Индонезией, который будет продолжен на Петербургском международном экономическом форуме (18-21 июня 2025 г.), в котором примет участие индонезийская делегация.

На тренировочных кортах лучшие спортсмены сборной Индонезии продемонстрировали свое мастерство во время показательных выступлений и провели несколько тренировок с членами российской делегации.

Кроме того, Национальная федерация бадминтона России и Ассоциация бадминтона Индонезии подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов и председатель Ассоциации бадминтона Индонезии Мохаммад Фадиль Имран.

«Для нас важно, что бадминтону уделяется внимание на встречах высокого уровня. Индонезия — один из мировых лидеров в нашем виде спорта. В этой связи сотрудничество с Ассоциацией бадминтона Индонезии будет способствовать дальнейшему развитию отечественного бадминтона. А матчевые встречи сборных России и Индонезии станут знаковым событием для наших команд», — отметил Андрей Антропов.

В рамках рабочего визита в Индонезию Денис Мантуров принял участие в пленарном заседании российско-индонезийского бизнес-форума «Россия — Индонезия: стратегия партнерства». Участники форума обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма и креативных индустрий.

Организатором форума выступил фонд «Росконгресс» совместно с Торгово-промышленной палатой Индонезии.

Картина дня
«Шабаш чертей». В России оценили идею Зеленского собрать в Киеве лидеров ЕС на 9 Мая
Слуцкий связал с неонацизмом идею Зеленского собрать лидеров ЕС в Киеве на 9 мая
США отказались осуждать удар по ВСУ в Сумах. Военная операция, день 1147-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1147-й день
Несколько квартир в Арабских Эмиратах пытаются изъять у московского гаишника
Новый смартфон Honor получил тонкий корпус и батарею на 8000 мАч
В Костроме женщина впала в кому после двойного ДТП
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Защита сестер Хачатурян допустила сходство их дела с убийством 15-летней школьницей ее отца
Новости и материалы
Макс +100500 снялся в двух голливудских фильмах с Йовович и Шварценеггером
Военкор рассказал о сложностях штурма Горнальского монастыря
Ученые создали устройство, способное погрузить слушателя в объемный звуковой ландшафт
Лавров рассказал о вкладе стран Латинской Америки в победу над нацистами
Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим в Россию
В Германии судят Санта-Клауса, который отхлестал четырехлетнего мальчика еловыми ветками
В Раде выступили против продления военного положения и мобилизации на Украине
«Кресло под Вяльбе шатается»: Губерниев о намерении возглавить ФЛГР
Японца приговорили к колонии за прошивку Nintendo Switch
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах
Путин заявил о возможном торможении строительства жилья в России
В Ленобласти пенсионерка получила ожоги 56% тела в бане и не выжила
Трамп предложил лишить один из университетов Лиги плюща безналогового статуса
Российский школьник ударил ножом одноклассника, который стукнул его палкой
AMD заявила о готовности к производству чипов в США
Собаки все время подслушивают и понимают человеческие разговоры, выяснили ученые
Бывшая жена Паши Техника обратится в полицию из-за обвинений в работе в эскорте
Vertu представила самую мощную и дорогую раскладушку
Все новости
Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа за слова о территориях
«Почувствовал себя увереннее»: адвокат – о реакции певца Шарлота на оставленный в силе приговор
«За Курск придется рассчитаться». Как Россия ответит на массовый налет беспилотников ВСУ
Полковник Ходаренок спрогнозировал ответ России на атаку ВСУ на Курск
От неловкого принца до самого бедного монарха: как живет король Бельгии
Королю Бельгии Филиппу исполнилось 65 лет
В Москве девочка зарезала отца, защищая сестру. На допросе она призналась, что хотела его убить
15-летняя школьница убила отца на юго-западе Москвы, защищая сестру
Не учи ученого. Как в России фальсифицируют научные отчеты за многомиллионные гранты
Сотни миллионов рублей, выданных Минобрнауки, украли за счет научной фальсификации
Секс-символ из Хогвартса: лучшие роли звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон
За неделю до 90-летия: умер режиссер Александр Муратов
На Украине умер режиссер Александр Муратов, бывший муж Киры Муратовой
Оттепель? ЕС снимает санкции, а в России обсуждают возвращение иностранного бизнеса
Baza: СМИ Европы обратили внимание на снижение санкционного давления на Россию
Как покрасить яйца на Пасху: натуральные красители и оригинальные способы
Луковая шелуха, куркума, каркаде и другие натуральные ингредиенты для окрашивания яиц на Пасху
На УАЗе впервые за 30 лет соберут новый внедорожник. Мы узнали подробности
Автоэксперт Цыганов: внедорожник Sollers может обойти по продажам УАЗ «Патриот»
«Враг агонизирует»: ВСУ атаковали Курск дронами с поражающими элементами
Хинштейн: 24 многоквартирных дома пострадали после атаки БПЛА ВСУ по Курску
Платоническая любовь — миф или реальность? Почему людей устраивают отношения без секса
Что такое платоническая любовь и как ее распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами