Россия и Индонезия проведут матчевую встречу по бадминтону летом в Санкт-Петербурге

Сборные России и Индонезии по бадминтону проведут матчевую встречу. Договоренность об этом достигнута в ходе визита первого заместителя председателя правительства России, председателя Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Дениса Мантурова в Ассоциацию бадминтона Индонезии в Джакарте.

Визит способствовал развитию содержательного диалога между Россией и Индонезией, который будет продолжен на Петербургском международном экономическом форуме (18-21 июня 2025 г.), в котором примет участие индонезийская делегация.

На тренировочных кортах лучшие спортсмены сборной Индонезии продемонстрировали свое мастерство во время показательных выступлений и провели несколько тренировок с членами российской делегации.

Кроме того, Национальная федерация бадминтона России и Ассоциация бадминтона Индонезии подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов и председатель Ассоциации бадминтона Индонезии Мохаммад Фадиль Имран.

«Для нас важно, что бадминтону уделяется внимание на встречах высокого уровня. Индонезия — один из мировых лидеров в нашем виде спорта. В этой связи сотрудничество с Ассоциацией бадминтона Индонезии будет способствовать дальнейшему развитию отечественного бадминтона. А матчевые встречи сборных России и Индонезии станут знаковым событием для наших команд», — отметил Андрей Антропов.

В рамках рабочего визита в Индонезию Денис Мантуров принял участие в пленарном заседании российско-индонезийского бизнес-форума «Россия — Индонезия: стратегия партнерства». Участники форума обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма и креативных индустрий.

Организатором форума выступил фонд «Росконгресс» совместно с Торгово-промышленной палатой Индонезии.