Россия и Китай укрепляют сотрудничество

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова с делегацией китайского медиахолдинга «Жэньминь жибао».

В составе делегации главный редактор «Хуаньцю шибао» Фань Чжэнвей, заместитель главного редактора «Жэньминь жибао» Цуй Шисинь, руководитель Евразийского регионального центра «Жэньминь жибао» Юй Хунцзянь, заместитель главного редактора «Хуаньцю шибао» Чжан Пэй, заместитель начальника отдела международного сотрудничества «Жэньминь жибао» Лю Жуй, редактор отдела международных новостей «Жэньминь жибао» Чжан Юннань, корреспондент Евразийского регионального центра «Жэньминь жибао» Сяо Синьсин, генеральный директор World Business Media, официального представителя «Хуаньцю шибао» в России Аркадий Комаров.

В центре внимания находились вопросы стратегического сотрудничества России и Китая в области устойчивой логистики, промышленной кооперации и культурных обменов. В рамках диалога стороны обсудили ключевые направления партнерства двух стран в информационном пространстве, включая участие китайской стороны в вопросах развития Арктики, совместные инфраструктурные проекты и медиавзаимодействие.

«Россия и Китай продолжают укреплять стратегическое партнерство по ключевым направлениям – от инфраструктурного взаимодействия до медиасотрудничества. В прошлом году наши страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и накануне празднования 80-летия Победы мы придаем особое значение проектам, отражающим не только общие интересы, но и глубокие исторические общие ценности. Среди них – вопросы развития Арктики с участием китайских компаний, обладающих уникальными компетенциями в судостроении и промышленности, запуск железнодорожного перехода Нижнеленинское – Тунцзян, расширяющий транспортную связанность, участия китайских партнеров в проекте «Баимский ГОК» на Чукотке, которые имеют стратегическое значение для развития российской экономики, и совместные медиаинициативы. Все это демонстрирует нацеленный на будущее характер нашего сотрудничества. Петербургский международный экономический форум предоставляет уникальные возможности для продвижения подобных инициатив и укрепления гуманитарного диалога между партнерами», – отметил Антон Кобяков.

Отдельным фокусом диалога стали вопросы гуманитарного взаимодействия и расширения информационного сотрудничества в контексте проведения Годов культуры России и Китая в 2024–2025 годах. Обсуждались совместные проекты в сфере медиа, культуры и образования, направленные на укрепление взаимопонимания между народами и развитие двустороннего культурного диалога.

В этом году «Жэньминь жибао» вновь станет официальным информационным партнером Петербургского международного экономического форума. В рамках ПМЭФ-2025 Фонд Росконгресс и медиагруппа «Жэньминь жибао» подпишут соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие совместных медиапроектов, продвижение деловой повестки на международной арене и расширение гуманитарного обмена.

Петербургский международный экономический форум состоится 18-21 июня. Организатором выступает Фонд Росконгресс.