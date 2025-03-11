Опубликована деловая программа Международного арктического форума — 2025

На официальном сайте опубликована деловая программа Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» (МАФ), который состоится 26–27 марта в Мурманске под девизом «На Севере — жить!». Организатор форума — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что к Арктике сегодня приковано беспрецедентное внимание.

«Природные ресурсы и логистические возможности делают ее территорией с жесткой экономической и геополитической конкуренцией. Россия остается открытой для сотрудничества, потому что Арктика — важная часть международного взаимодействия. Мы продолжим обсуждать вопросы логистики, экологии и жизни людей в этом регионе. Страны, которые выйдут из этого сотрудничества, проиграют. Если говорить про экономику российской Арктики, то здесь создано три территории опережающего развития и самая большая в мире свободная экономическая зона площадью 5 млн км². Начата реализация почти 1000 новых проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн рублей, из которых 800 млрд рублей инвестиций уже вложено в экономику. Введено в эксплуатацию 300 предприятий. Создано 18 тысяч рабочих мест. Это только инвестиции резидентов преференциальных режимов», — сказал Юрий Трутнев.

По его словам, всего объем реализуемых в Арктике инвестиционных проектов превышает 35 трлн рублей.

«Российская Арктика является стратегически важным регионом для обеспечения национальной безопасности, развития экономики и международных транспортных связей. На Форуме мы будем работать по всем ключевым направлениям», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 тематических сессий, разделенных на четыре блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

«Арктика — это не только уникальный регион с богатейшими запасами природных ресурсов, но и стратегически важная территория для всего мира. Ее устойчивое развитие, использование инновационных технологий и практик для освоения Крайнего Севера — приоритет для России, особенно в современной геополитической ситуации. Деловая программа Международного арктического форума отражает темы, которые являются основополагающими в глобальной повестке, среди них – роль Северного морского пути в мировой логистической системе, формирование новых подходов к добыче полезных ископаемых и сохранение биоразнообразия для поддержания экологической безопасности. Мероприятие станет площадкой для консолидации усилий государства, бизнеса и научного сообщества в целях комплексного развития Заполярья», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков.

Одним из центральных блоков станет «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов». Участники оценят текущее состояние Северного морского пути и определят стратегические перспективы Арктики в глобальной логистике. В частности, эксперты проанализируют перспективы развития ледокольного флота, портовой инфраструктуры, открытие новых торговых связей, обеспечение работы маршрута без привязки к сезону, рост смежных экономических отраслей и другие вопросы.

В рамках трека «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций» обсудят совершенствование мер поддержки для бизнеса, работающего в условиях Крайнего Севера, в том числе за счет преференциальных режимов, а также развитие добычи полезных ископаемых и повышение доли туристических поездок в Заполярье.

Направление «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов» станет площадкой для обсуждения инфраструктурных проектов, государственной поддержки северного завоза и гармонизации отношений между бизнесом и коренными малочисленными народами Севера. Отдельное внимание будет уделено возможностям профессионального роста и построения карьеры в Арктике в рамках кадрового проекта «Муравьев-Амурский 2030».

Трек «Международное сотрудничество и экология» объединит экспертов для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия между странами, а также роли бизнеса и государства в решении гуманитарных и экологических задач. Особый фокус будет сделан на научных исследованиях, включая мониторинг геотехнических процессов и разработку мер по адаптации к таянию вечной мерзлоты.

Также состоится презентация итогов Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике», которая состоится накануне Форума, с 18 по 21 марта. Конференция, организованная под эгидой Международного арктического форума, пройдет в Москве, Анадыре, Санкт-Петербурге и Якутске, будет организован телемост для участия арктических регионов.

В рамках деловой программы запланировано совместное заседание комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система» и «Международная кооперация и экспорт».

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

На официальном сайте до 14 марта открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на мероприятия форума.

Подробнее о мероприятии — на сайте forumarctica.ru.