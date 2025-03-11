Эксперты Московского политеха о Форуме будущих технологий – 2025

В феврале в Москве состоялся III Форум будущих технологий. В этом году он был посвящен фундаментальной теме «Новые материалы и химия». Обсуждения сосредоточились на развитии индустрии новых материалов и применении ее достижений в различных отраслях промышленности и экономики.

В деловой программе Форума приняли участие ученые, представители научного и бизнес-сообщества, государственные деятели. В ходе Форума обсудили инновационные научные направления, инвестиционно привлекательные проекты и представили передовые разработки от крупнейших российских корпораций и научных организаций. Главным событием деловой программы стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Своими впечатлениями о работе Форума поделились эксперты Московского политеха – доцент центра проектной деятельности Владимир Николаев и заведующий кафедрой «Динамика, прочность машин и сопротивление материалов» Аркадий Скворцов.

«На площадке Форума мы представили научно-технический центр Московского политеха, который сегодня развивает R&D-компетенции в области оптоэлектроники, микромеханики, сенсорики и приборостроения для решения задач государственных и частных заказчиков в России. Участие в Форуме дает уникальные возможности погрузиться в атмосферу доверительного обмена мнениями по дискуссионным вопросам, часто не имеющим однозначного ответа. Благодаря программе «Приоритет-2030» университет активно развивает технологическую базу нашего центра для работы с электроникой, изучает многослойные печатные платы и, если смотреть вперед, то крайне важно развивать особенности применения материалов не только для задач текущего порядка, но и для задач нового технологического уклада», – подчеркнул Владимир Николаев.

Накануне Форума ученые Московского политеха в соавторстве с еще двумя российскими учеными – Юрием Кульчиным и Ольгой Володиной – опубликовали новое исследование, связанное с тепловыми технологиями обработки информации.

Инновационный алгоритм плавающего нуля, разработанный российскими учеными, поддерживает стабильность работы ячеек тепловой памяти на кремниевых пластинах при колебаниях температуры окружающей среды. Передовое решение повышает надежность и эффективность электронных устройств хранения данных и, по мнению ученых, даст возможность встраивать их в современные технологические решения (планарные технологии, технологии печатных плат, в том числе со скрытыми компонентами).

«Алгоритм с плавающим нулем стабилизирует работу ячеек тепловой памяти на кремниевой подложке. Новый алгоритм обеспечивает устойчивую работу ячеек тепловой памяти при колебаниях температуры окружающей среды, открывая путь для передовых решений в области хранения данных. Разработанная ячейка тепловой памяти содержит тонкопленочные структуры, использующие тепловой поток в качестве носителя информации (теплотроника)», – отметил Аркадий Скворцов.

Международное признание актуальности проведенного исследования подчеркивается публикацией материала в престижном научном журнале Nature.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием Президента Российской Федерации. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, оператором выступает Фонд Росконгресс.

В 2023 году ФБТ был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году был сфокусирован на будущем медицины. В 2025 году Форум был посвящен новым материалам и химии. В 2025 году Форум проводился при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами Форума выступили Газпромбанк, Правительство Москвы, Госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер – Сбер, стратегический партнер – ПАО «Россети», стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».