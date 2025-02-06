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Сергей Игнашевич: «Манчестер Сити - не фаворит матча с «Реалом». Когда такое было последний раз?»

Экс-игрок ПФК ЦСКА и сборной России стал гостем второго выпуска видеоподкаста Cappuccino&Catenaccio

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Михаил Голенков/РИА Новости
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Вместе с ведущими подкаста Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным специалист обсудил итоги группового этапа Лиги Чемпионов, переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ», поспорили о текущем уровне Роналду, а также поговорили о спаде Александра Головина по сравнению с прошлым сезоном. Приводим самые интересные цитаты Игнашевича.

О Головине

— В чем проблема Головина? Он не играет 90 минут, и меня это поражает. В России он играл 90 минут, а там — нет, не дают ему шанса. Плюс он травмируется постоянно, не играет больше нескольких месяцев подряд.

Я не знаю, что у него с личной жизнью. Семья — это тыл, это мотивация. Для большого игрока это хорошее подспорье в карьере. Если не ошибаюсь, он не женат.

Какой Головин игрок? Он не очень приятный на поле футболист. Это может быть как минусом, так и плюсом. Он не очень командный, не очень хорошо реагирует на все то, что происходит на футбольном поле. Нервно? Да. У него много карточек, в том числе и красных, было в ЦСКА за разговоры, за дисциплину, за отмашки случались предупреждения. Он тогда был еще молод, мы его успокаивали, спасали от красных карточек, учили уму-разуму молодых игроков.

И сейчас я вижу у него инфантильность по отношению к тому, что происходит на футбольном поле. Он не лидер этой команды, хотя ему уже близко к 30, много сезонов играет за одну команду. Он 10-ка, а это лишний груз на спине, не каждый с десяткой может играть. Она обязывает к тому, что ты должен решать, быть лидером.

О переходе Хвичи Кварацхелии в ПСЖ

— При таких переходах всегда приходится обсуждать масштаб личности футболиста. Роналду вряд ли перешел бы в ПСЖ из «Реала». Думаю, и Хвича мог бы дождаться предложения и «Реала», и «Барсы». Зачем ехать в чемпионат Франции? Очевидно, что (с такой зарплатой) теперь он обеспечит на долгие годы себя, свою семью, агентов и родственников.

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Александр Вильф/РИА Новости

Что могло оставить его в Неаполе? Только его твердое «нет». Но, думаю, вопрос денег встал на первый план. Его команда шла на первом месте, он игрок старта, какие могут быть еще причины для ухода, в чем можно разочароваться?

О Гвардиоле, «Манчестер Сити» и матче с «Реалом» в ЛЧ

— Гвардиола загоняет игроков в рамки, которые он сам устанавливает. Можно вспомнить его конфликт с Кевином Де Брейне, когда он очень много форсировал атаки, начал ошибаться, после чего Гвардиола стал на него кричать. Видно, что он зациклен на том, что они не должны терять мячи.

Есть ли шансы у «Сити» с «Реалом»? У «Реала» тоже есть проблемы, не вижу у них второго центрального защитника. Алаба? У него была серьезная травма и большой простой без игры, это серьезный сдерживающий фактор. Вижу, как мечется Анчелотти, ставя на эту позицию то одного, то второго. Мелочи и детали могут решить исход. Доку останется против Васкеса и сделает результат.

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Виталий Невар/РИА Новости

Еще не забывайте, что «Сити» — не фаворит данного матча. А когда он последний раз не был фаворитом? Непредсказуемо, как игроки отреагируют на это. Это определенный вызов для футболистов, и непонятно, как это метаморфоза сыграет на них. Если говорить в процентном соотношении, даю 55 на 45 в пользу «Реала».

О матче со сборной Испании на ЧМ-2018 

— Думаю, у сборной России были матчи хуже по игре в обороне. Вообще не могу вспомнить, кроме дополнительного времени, каких-то явных голевых моментов. Мы пару раз проваливались, несмотря на то что глубоко оборонялись.

У нас был план, мы наигрывали игру на тренировках. Играли 5-4-1, должны были выбивать на Дзюбу. Он должен был скидывать, а мы – выбегать. Поначалу пытались развивать позиционную атаку, но и Дзюба не цеплялся. Испанцы быстро прочитали то, что мы делаем…

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Защитник сборной России Сергей Игнашевич

РИА Новости

И мы остались без мяча, с минуты 10-й или 15-й, еще до выхода Иньесты. Был он там или нет — без разницы, мы все играли без мяча в обороне.

Посмотреть свежий выпуск C&C с Сергеем Игнашевичем можно в VK и на YouTube.

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