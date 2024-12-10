Объявлены лауреаты премии Рунета 2024

9 декабря 2024 года в Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной состоялась торжественная церемония вручения Премии Рунета 2024 – общенациональной награды в области высоких технологий и интернета. В этом году мероприятие посвящено 30-летию Рунета и прошло в 21-й раз.

«В этом году состоялась 21-я Премия Рунета, приуроченная к 30-летию Рунета. Премия – признание лучших представителей цифрового пространства России. За 21 год она зарекомендовала себя как значимый приз на государственной, общественной и отраслевой арене, отражая высокий профессионализм как индивидуальных специалистов, так и команд. Достижения лауреатов подчеркивают успехи в технологиях и приверженность к созданию удобных и эстетически приятных цифровых сервисов. Мы уверены, что в будущем нас ждут новые открытия, и каждый лауреат вносит свою лепту в это дело», – отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор Премии Рунета.

Лауреатами и дипломантами Премии Рунета в номинациях стали:

— «Государство и общество»:

● «Цифровой колледж Skillbox»;

● Проект «Старт Бизнеса Онлайн» от ФНС России;

● Росгвардия;

● Проект «Сделано в Москве».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

● Проект «Цифровая Россия»;

● Проект «Мой Урал – проект СВОи»;

● Общественное телевидение России;

● Проект «Инвестиционная карта Российской Федерации».

— «Экономика и бизнес»:

● RuStore;

● Сервис «Сделка с гарантией» от ДомКлик;

● Департамент города Москвы по конкурентной политике;

● Проект Публичное облако 2.0;

● iConText Group;

● Vinci Agency;

● Новые русские. Бизнес в регионе.

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

● Проект «Человек дела» от ГПМ Радио;

● Инвестиционная карта Москвы от Правительства Москвы.

— «Здоровье и отдых»:

● Проект «Путешествуем.рф»;

● Портал Здоровьедетей.рус;

● Сообщество бросающих курить «Давай бросать»;

● КХЛ.

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

● Платформа «МосМедИИ»;

● Проект «Мой id» Правительства Москвы;

● Уездный доктор, второй сезон.

— «Наука, технологии и инновации»:

● Технополис Москва;

● Проект «Полка с играми. Educational Reality» (Эдьюкейшнл Реалити);

● ADV web-engineering co. (АДЭВЭ веб-инжиниринг);

● ПАО «ВымпелКом»;

● Московский инновационный кластер.

Решением Оргкомитета специальным дипломом награждены:

● Ай Ди Продакшн.

— «Образование и кадры»:

● Проект «Коробка навыков» от Skillbox;

● Проект «Карьера на Дальнем» – дальнийвосток2030.рф;

● Проект «Линия надрыва» от Комсомольской правды;

● Проект «Разговоры о важном»;

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

● Центр глобальной айти-кооперации и проект «Молодёжный цифровой форум»;

● Школа наставников «Изучи интернет».

— «СМИ и массовые коммуникации»:

● RUTUBE;

● Журнал «Домклик»;

● Проект «Русская мефедроновая чума» от Ленты.ру;

● Проект «Сортировочная» телеканала Москва 24;

● News Media Holding;

● Проект «Радио ВЕРА»;

● Проект «Донбасс Медиацентр».

— «Детский Рунет и семейные ценности»:

● Безумные изобретения от VK Видео Originals;

● Проект «ЦИФРАтека»;

● Сериал «Девочка и робот»;

● Центр Кибербезопасности Security Vision;

● Проект Membrana Kids;

● Проект «Вслед за отцом» от АиФ.

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

● Платформа цифровой грамотности для незрячих детей ПАО «ВымпелКом» и ООО «Эверлэнд»;

● Сериал «Любопытная Варвара»;

● Движение Первых: Цикл онлайн-марафонов по комплексной культуре безопасности «Первые. Навыки для жизни».

— «Социальные проекты и благотворительность»:

● Авито — социально значимый бизнес;

● Подкаст «ЛУЧ — лучшие уроки человечности» от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Факультет креативных индустрий;

● Проект «Территория будущего. Москва 2030».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

● Проект по поиску временного жилья от Циан;

● Портал ВозродимДонбасс.рф;

● Проект «Гуманитарная миссия»;

● Городская платформа «Миллион призов»;

● Фонд поддержки культурных и просветительских проектов «Фонд Анатолия Лысенко».

— «Подкасты и цифровой контент»:

● Подкаст «Доступно о важном»;

● Проект «Мульткаст»;

● Подкаст «Искажение».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

● Podcasts.ru (подкаст точка ру);

● Проект «Метавселенная ВДНХ» Правительства Москвы;

● Проект радио Sputnik «Страна героев. Традиции побед» от МИА «Россия Сегодня»;

● Проект «Объяснительная» от Телекомпании НТВ;

● «Узнай Москву» Правительства Москвы.

— «Культурные проекты»:

● Проект «Бескрайний крайний. Как строили новый дом на Дальнем Востоке России»;

● Проект «Артефакты. Культурный детектив»;

● VK Видео;

● Киноплатформа Москино от ДИТ Москвы;

● Аудиоспектакль «Сон о хлебе».

Решением Оргкомитета специальными дипломами в награждены:

● Проект «Лето в Москве. Все на улицу!» от Правительства Москвы;

● Игра Смута.

— «30 лет домену .RU»:

● Проект «Тридесятый Рунет» от РГ Медиа;

● Проект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

● Проект «День РунЭта на ВДНХ»;

● Карта Тройка «Тридцать лет Рунету» Дептранса Москвы;

● Ежемесячный информационно-аналитический журнал от ФГБУ «НИИ «Интеграл»;

● Компания «АРДИС».

— «Информационная безопасность»:

● Проект «Кибер Забота»;

● Проект «КиберЛикбез»;

● Сообщество «Кибердружина».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

● КиберКвиз от ПАО Вымпелком;

● Проект «Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи».

— «Цифровая Экономика»:

● Проект Alfa API Мультибанк;

● LLM-портал «Рамблер» на базе GigaChat;

● Дистанционное электронное голосование Правительства Москвы.

Решением Оргкомитета специальным дипломом награжден:

● Проект «ЦИПР».

— Специальная номинация «Город Муз»:

● Проект «Консервация».

Также в Народном голосовании в номинации «Автор горизонтального контента» победил Дмитрий Никотин, а также проект «Новости Первых».

Премия Рунета – ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет – это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года. За заветные статуэтки конкурировали крупные ИТ-компании, государственные, частные и общественные организации, стартапы, медиа и проекты, которые продвигают культурные и здоровые образы жизни. Всего было подано более 600 заявок.

Организатор Конкурса – РАЭК. Премия проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Президентского фонда культурных инноваций.

Премия Рунета 2024 проходит при поддержке ключевых представителей ИТ-отрасли: VK, Rutube, ВТБ, Альянс по защите детей в цифровой среде, «Движение Первых», Unisender, BASIS, Рег.ру, Руцентр, Цифровая экономика, Координационный центр доменов RU/РФ.

Информационную поддержку Премии Рунета в 2024 году оказывают: ТАСС, «Коммерсантъ», KP.RU, «Аргументы и факты», РБК, РГ Медиа, Novikov TV, Мособлреклама, Rambler&Co, hi-tech, PRNews, РАМУ, АРИР, АКАР и другие.