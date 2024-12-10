Объявлены лауреаты премии Рунета 2024

9 декабря 2024 года в Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной состоялась торжественная церемония вручения Премии Рунета 2024 – общенациональной награды в области высоких технологий и интернета. В этом году мероприятие посвящено 30-летию Рунета и прошло в 21-й раз.
«В этом году состоялась 21-я Премия Рунета, приуроченная к 30-летию Рунета. Премия – признание лучших представителей цифрового пространства России. За 21 год она зарекомендовала себя как значимый приз на государственной, общественной и отраслевой арене, отражая высокий профессионализм как индивидуальных специалистов, так и команд. Достижения лауреатов подчеркивают успехи в технологиях и приверженность к созданию удобных и эстетически приятных цифровых сервисов. Мы уверены, что в будущем нас ждут новые открытия, и каждый лауреат вносит свою лепту в это дело», – отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор Премии Рунета.
Лауреатами и дипломантами Премии Рунета в номинациях стали:
— «Государство и общество»:
● «Цифровой колледж Skillbox»;
● Проект «Старт Бизнеса Онлайн» от ФНС России;
● Росгвардия;
● Проект «Сделано в Москве».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
● Проект «Цифровая Россия»;
● Проект «Мой Урал – проект СВОи»;
● Общественное телевидение России;
● Проект «Инвестиционная карта Российской Федерации».
— «Экономика и бизнес»:
● RuStore;
● Сервис «Сделка с гарантией» от ДомКлик;
● Департамент города Москвы по конкурентной политике;
● Проект Публичное облако 2.0;
● iConText Group;
● Vinci Agency;
● Новые русские. Бизнес в регионе.
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
● Проект «Человек дела» от ГПМ Радио;
● Инвестиционная карта Москвы от Правительства Москвы.
— «Здоровье и отдых»:
● Проект «Путешествуем.рф»;
● Портал Здоровьедетей.рус;
● Сообщество бросающих курить «Давай бросать»;
● КХЛ.
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
● Платформа «МосМедИИ»;
● Проект «Мой id» Правительства Москвы;
● Уездный доктор, второй сезон.
— «Наука, технологии и инновации»:
● Технополис Москва;
● Проект «Полка с играми. Educational Reality» (Эдьюкейшнл Реалити);
● ADV web-engineering co. (АДЭВЭ веб-инжиниринг);
● ПАО «ВымпелКом»;
● Московский инновационный кластер.
Решением Оргкомитета специальным дипломом награждены:
● Ай Ди Продакшн.
— «Образование и кадры»:
● Проект «Коробка навыков» от Skillbox;
● Проект «Карьера на Дальнем» – дальнийвосток2030.рф;
● Проект «Линия надрыва» от Комсомольской правды;
● Проект «Разговоры о важном»;
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
● Центр глобальной айти-кооперации и проект «Молодёжный цифровой форум»;
● Школа наставников «Изучи интернет».
— «СМИ и массовые коммуникации»:
● RUTUBE;
● Журнал «Домклик»;
● Проект «Русская мефедроновая чума» от Ленты.ру;
● Проект «Сортировочная» телеканала Москва 24;
● News Media Holding;
● Проект «Радио ВЕРА»;
● Проект «Донбасс Медиацентр».
— «Детский Рунет и семейные ценности»:
● Безумные изобретения от VK Видео Originals;
● Проект «ЦИФРАтека»;
● Сериал «Девочка и робот»;
● Центр Кибербезопасности Security Vision;
● Проект Membrana Kids;
● Проект «Вслед за отцом» от АиФ.
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
● Платформа цифровой грамотности для незрячих детей ПАО «ВымпелКом» и ООО «Эверлэнд»;
● Сериал «Любопытная Варвара»;
● Движение Первых: Цикл онлайн-марафонов по комплексной культуре безопасности «Первые. Навыки для жизни».
— «Социальные проекты и благотворительность»:
● Авито — социально значимый бизнес;
● Подкаст «ЛУЧ — лучшие уроки человечности» от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Факультет креативных индустрий;
● Проект «Территория будущего. Москва 2030».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
● Проект по поиску временного жилья от Циан;
● Портал ВозродимДонбасс.рф;
● Проект «Гуманитарная миссия»;
● Городская платформа «Миллион призов»;
● Фонд поддержки культурных и просветительских проектов «Фонд Анатолия Лысенко».
— «Подкасты и цифровой контент»:
● Подкаст «Доступно о важном»;
● Проект «Мульткаст»;
● Подкаст «Искажение».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
● Podcasts.ru (подкаст точка ру);
● Проект «Метавселенная ВДНХ» Правительства Москвы;
● Проект радио Sputnik «Страна героев. Традиции побед» от МИА «Россия Сегодня»;
● Проект «Объяснительная» от Телекомпании НТВ;
● «Узнай Москву» Правительства Москвы.
— «Культурные проекты»:
● Проект «Бескрайний крайний. Как строили новый дом на Дальнем Востоке России»;
● Проект «Артефакты. Культурный детектив»;
● VK Видео;
● Киноплатформа Москино от ДИТ Москвы;
● Аудиоспектакль «Сон о хлебе».
Решением Оргкомитета специальными дипломами в награждены:
● Проект «Лето в Москве. Все на улицу!» от Правительства Москвы;
● Игра Смута.
— «30 лет домену .RU»:
● Проект «Тридесятый Рунет» от РГ Медиа;
● Проект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
● Проект «День РунЭта на ВДНХ»;
● Карта Тройка «Тридцать лет Рунету» Дептранса Москвы;
● Ежемесячный информационно-аналитический журнал от ФГБУ «НИИ «Интеграл»;
● Компания «АРДИС».
— «Информационная безопасность»:
● Проект «Кибер Забота»;
● Проект «КиберЛикбез»;
● Сообщество «Кибердружина».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
● КиберКвиз от ПАО Вымпелком;
● Проект «Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи».
— «Цифровая Экономика»:
● Проект Alfa API Мультибанк;
● LLM-портал «Рамблер» на базе GigaChat;
● Дистанционное электронное голосование Правительства Москвы.
Решением Оргкомитета специальным дипломом награжден:
● Проект «ЦИПР».
— Специальная номинация «Город Муз»:
● Проект «Консервация».
Также в Народном голосовании в номинации «Автор горизонтального контента» победил Дмитрий Никотин, а также проект «Новости Первых».
Премия Рунета – ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет – это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года. За заветные статуэтки конкурировали крупные ИТ-компании, государственные, частные и общественные организации, стартапы, медиа и проекты, которые продвигают культурные и здоровые образы жизни. Всего было подано более 600 заявок.
Организатор Конкурса – РАЭК. Премия проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Президентского фонда культурных инноваций.
Премия Рунета 2024 проходит при поддержке ключевых представителей ИТ-отрасли: VK, Rutube, ВТБ, Альянс по защите детей в цифровой среде, «Движение Первых», Unisender, BASIS, Рег.ру, Руцентр, Цифровая экономика, Координационный центр доменов RU/РФ.
Информационную поддержку Премии Рунета в 2024 году оказывают: ТАСС, «Коммерсантъ», KP.RU, «Аргументы и факты», РБК, РГ Медиа, Novikov TV, Мособлреклама, Rambler&Co, hi-tech, PRNews, РАМУ, АРИР, АКАР и другие.