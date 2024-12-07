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Пресс-релиз

«Антиконтрафакт»: итоги второго дня форума

Организаторы форума «Антиконтрафакт» подвели итоги второго дня. Мероприятие собрало более 500 представителей власти, бизнеса, науки и СМИ из стран Евразийского экономического союза, Узбекистана, Таджикистана, Нигерии и Швейцарии.

«В преддверии Нового года мы все понимаем, что в магазинах сейчас много рождественских товаров, полки забиты, и мы часто не обращаем внимания на дату производства и сроки годности», — рассказал в ходе итогового заседания XII Международного форума «Антиконтрафакт» первый вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов. Он отметил, что это может быть опасно для здоровья потребителей, поскольку периодически возникают случаи продажи продукции, не соответствующей стандартам качества.

На сессии участники пришли к выводу, что за три часа невозможно охватить все заявленные темы, однако обсуждение стало хорошей основой для новых встреч и формирования рабочих групп, отметил вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт», председатель Комитета ассоциации по контролю и оценке соответствия продукции Сергей Зеленец.

«Даже будучи модератором и находясь на связи с участниками, включая тех, кто участвовал по ВКС, я уже начал получать запросы на встречи. Например, ассоциация производителей биологически активных добавок предложила встретиться с ассоциацией строителей. Казалось бы, это совершенно разные области, но на самом деле у них есть много общего. Мы все здесь собрались с одинаковыми принципами, и я искренне верю, что добросовестность — это основа. Объединяя усилия, мы сможем достичь поставленных целей», — сказал Сергей Зеленец.

Директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Ернар Бакенов подчеркнул: «У нас впереди еще много встреч, и необходимо объединять усилия, чтобы принцип добросовестности, о котором говорил предыдущий спикер, стал основой наших действий. Я уверен, что следование этому принципу позволит устранить такие «болезни», как контрафакт на рынках, а доверие к нашим рынкам будет только расти».

Судебная практика и споры, возникающие в сфере товарных знаков, демонстрируют существующие проблемы. Их осмысление со стороны органов государственной власти и профессионалов дает ценный материал для методической проработки и обмена опытом. Эти данные также помогут направить внимание государства, как ключевого регулятора, на решение актуальных вопросов, отметил вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт», руководитель направления интеллектуальной собственности Александр Ларин.

На сессии «Досудебное и судебное рассмотрение споров, связанных с нарушением прав на товарные знаки» был продемонстрирован высокий уровень обсуждений и экспертной оценки. Полученные данные необходимо проработать и использовать. Нужно донести эту информацию до органов государственной власти и бизнеса, который зачастую проявляет большую мобильность и инициативу, подчеркнул Ларин.

Проблема контрафакта носит трансграничный характер. Во время одной из сессий представители разных стран предложили создать при Евразийской экономической комиссии орган, который бы занимался противодействием незаконному обороту не эпизодически, от форума к форуму, а на постоянной основе. Советник Президента Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Светлана Квасова отметила, что в такой орган, работающий на безвозмездной основе, могли бы войти чиновники, представители бизнеса и общественных организаций всех пяти стран Союза.

Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Максим Залазаев рассказал о мерах по защите рынка от недобросовестной продукции. «В 2024 году прекращено действие 1871 сертификата соответствия, а 1127 сертификатов признаны недействительными. За последний год было приостановлено или признано недействительными более 580 деклараций соответствия БАДов», — сообщил он. Также эксперт рассказал об основных нарушениях, зафиксированных Росаккредитацией, они включают неполные комплекты документов, отсутствие или неполноту испытаний, а также попытки повторного использования одного и того же протокола для разных сертификатов.

Заместитель председателя Комитета по экономической политике Государственной Думы Артем Кирьянов обратил внимание на проблему, связанную с внесенными изменениями в Налоговый кодекс. Эти изменения установили ставку налога на литр слабоалкогольной продукции на уровне, который делает её неконкурентоспособной по сравнению с крепкими напитками.

Например, 0,5 литра водки с крепостью 40% стоит 296 рублей, тогда как 0,5 литра пива с крепостью 4,5% — 61 рубль. Таким образом, в пересчете «рубль за градус» водка становится наиболее доступным для потребителей напитком — градус спирта в ней стоит 15 рублей, а в слабоалкогольных напитках — 75 рублей.

«Это приводит к тому, что торговые сети, наблюдая падение спроса, начинают отказываться от реализации легальной слабоалкогольной продукции. Однако, поскольку бренды известны и существует нишевый спрос, наблюдается рост нелегального производства и оборота», — отметил Кирьянов. За первые полгода 2024 года зафиксирован пятикратный рост числа изъятий нелегальных слабоалкогольных напитков, что наносит серьезный ущерб бюджету и представляет угрозу для здоровья потребителей.

Директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Ирина Бушина подчеркнула, что в условиях современной динамики важно оперативно оценивать и моделировать ситуации, чтобы негативные факторы, такие как нелегальная продукция или архаичные контрольно-надзорные меры, не успели перерасти в хронические проблемы.

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