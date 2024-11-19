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Пресс-релиз

В степи Калмыкии выпущена третья партия краснокнижных птиц семейства дрофиных

В ноябре 2024 года в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по созданию в стране центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкия в калмыцкие степи были выпущены 25 особей дрофы-красотки. Птицы были доставлены из Восточного центра сохранения и разведения птиц из ОАЭ (Emirates Birds Breeding Center for Conservation), расположенного в Республике Узбекистан. Выпуск первой партии дроф-красоток в степи Калмыкии состоялся осенью 2023 года, второй – минувшим летом.

«Программа по восстановлению популяции дрофы-красотки в Калмыкии – это масштабный проект, который выходит далеко за рамки простой природоохранной деятельности. Он демонстрирует системный подход к решению сложных экологических задач, в том числе в рамках международного сотрудничества. Наша республика имеет идеальные условия для этой птицы — климат, ландшафт и географическое расположение. Для Калмыкии это особенно значимо. Это проект, который позволит сохранить уникальный вид и создаст новые возможности для развития экологического туризма в регионе», - отметил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Третий по счету выпуск птиц стал итогом большой совместной работы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Росприроднадзор», Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «Россельхознадзор», Фонда Росконгресс, ООО «Соколиный центр «Камчатка», ФГБУ ВНИИ «Экология», Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Калмыкия при непосредственной поддержке со стороны Главы Республики Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия.

В течении двух лет приводился мониторинг, который помог изучить кормовую базу, характерную для каждого сезона, ботанический состав и пищевое разнообразие, температурный режим и многое другое с целью определения наиболее благоприятных мест для выпуска и адаптации птиц.

Работа регионом ведется в рамках 25-летней Программы по восстановлению (реинтродукции) популяции дрофы-красотки на территории Северо-Западного Прикаспия, которая была представлена на втором Международном форуме «День сокола», прошедшем в рамках IX Восточного экономического форума в сентябре 2024 года. План мероприятий является частью более масштабной президентской инициативы по созданию центров реинтродукции птиц семейства соколиных и дрофиных и предполагает искусственное разведение птиц с последующим выпуском в дикую природу.

Ранее в 2022 году во исполнение поручения Президента Российской Федерации был реализован проект по строительству «Соколиного центра «Камчатка», который занимается восполнением популяции хищных птиц семейства соколиных в Российской Федерации.

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