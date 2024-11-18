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Пресс-релиз

Российская энергетическая неделя в 2025 году состоится с 15 по 17 октября

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Фонд «Росконгресс»

Восьмой международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 15 по 17 октября в Москве.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков отметил, что энергетическая стратегия Российской Федерации, помогающая сформировать ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, обеспечивает расширение временного горизонта до 2030 года в соответствии с новыми задачами и приоритетами развития страны.

«Каждый год на РЭН у нас есть возможность стать свидетелями того, насколько эти ориентиры верные, и скорректировать их. На форуме состоятся сессии, посвященные эффективному использованию природных энергетических ресурсов и развитию потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Уверен, что активное участие в подготовке и проведении форума примут партнеры России, в том числе и новые, по объединению БРИКС, а также африканские страны, подтвердившие свой интерес к работе с Россией на недавно завершившейся Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка», — заявил Антон Кобяков.

РЭН является крупнейшей международной площадкой, дискуссии которой посвящены топливно-энергетическому комплексу, энергоэффективности и международному сотрудничеству в сфере энергетики.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению РЭН-2025 Александр Новак назвал Российскую энергетическую неделю не просто платформой для обсуждения текущих проблем и достижений в энергетической сфере, но и важным этапом в формировании нового глобального энергетического ландшафта.

«Мы видим, как мир меняется, и этот процесс требует от нас не только адаптации, но и проактивного подхода. В этом контексте Россия, обладая значительными ресурсами и опытом, стремится внести свой вклад в международное сотрудничество. Это важное мероприятие привлекает внимание инвесторов, экспертов и ученых и служит площадкой для диалога по вопросам энергетической безопасности и инноваций. Уверен, что совместные усилия позволят нам справиться с вызовами, стоящими перед энергетическим сектором, и способствовать его устойчивому развитию», — подчеркнул Александр Новак.

Помимо деловой программы, запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний и отдельных проектов, оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса.

В рамках РЭН пройдут мероприятия Молодежного дня, которые объединят молодых специалистов, студентов и школьников. Они по традиции обменяются опытом и идеями, а также подведут итоги своей проектной деятельности в 2025 году и сформируют молодежную повестку ТЭК на 2026 год.

РЭН проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор форума — фонд «Росконгресс».

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