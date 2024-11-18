В Казахстане пройдет XII международный форум «Антиконтрафакт»

XII Международный форум «Антиконтрафакт», посвященный вопросам охраны и защиты прав в сфере интеллектуальной собственности пройдет 5-6 декабря 2024 года в Республике Казахстан, г. Астана. Организаторами форума выступят Министерство юстиции Республики Казахстан, Евразийская экономическая комиссия и международная ассоциация «Антиконтрафакт».

«Казахстан является страной, заинтересованной в снижении уровня контрафакта, создании благоприятных условий для привлечения инвестиций и поддержке добросовестной конкуренции. Противодействие обороту поддельной продукции – один из приоритетов государственной политики, направленной на укрепление доверия к экономике и обеспечение правовой защиты интеллектуальной собственности. Казахстан активно сотрудничает с международными организациями и партнерами для внедрения эффективных мер, способствующих сокращению контрафакта и созданию условий для устойчивого экономического роста и инновационного развития», — отметил министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев.

В рамках деловой программы форума пройдут Пленарное заседание и 10 дискуссионных сессий, посвященных актуальным вопросам правового регулирования, таможенного контроля, защиты прав потребителей, развития электронной торговли, а также применения IT-технологий в сфере интеллектуальной собственности.

«Наиболее эффективной является система мер противодействия производству и распространению контрафактной и фальсифицированной продукции в условиях функционирования Евразийского экономического союза на основе совместных, скоординированных усилий всех государств Союза. В этом контексте необходимо сосредоточиться, в том числе на развитии механизмов, которые помогут синхронизировать и упростить процессы борьбы с распространением контрафакта. Убежден, что в рамках форума «Антиконтрафакт» состоится профессиональное обсуждение указанных вопросов, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности борьбы с оборотом контрафактной продукции на рынке Евразийского экономического союза», — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

К участию в форуме приглашаются представители министерств и ведомств, правообладатели, товаропроизводители, ассоциации потребителей, эксперты, представители профессиональных сообществ и СМИ стран-участниц Евразийского экономического союза. В этом году к участию приглашены также представители дипломатического корпуса и компаний из Индии, Ирана, Китая, Туниса, Туркменистана и Узбекистана. Форум пройдет в гибридном формате с возможностью очного и онлайн-участия по видеоконференцсвязи.

«Международный форум «Антиконтрафакт» зарекомендовал себя как одна из ведущих мировых площадок для обсуждения и разработки решений в области охраны прав интеллектуальной собственности и защиты рынков от контрафактной продукции. Форум способствует конструктивному диалогу между государственными органами, бизнесом, научным сообществом и общественностью. Мы благодарны за готовность Республики Казахстан принять мероприятие в 2024 году. Уверен, несмотря на сжатые сроки, форум будет организован на достойном уровне и с высоким уровнем представительства», — отметил президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт», депутат Госдумы РФ Владислав Резник.

Результаты форума будут отражены в Итоговой резолюции, содержащей рекомендации по гармонизации законодательства стран ЕАЭС. Широкое освещение работы форума в СМИ стран-участниц ЕАЭС и международных СМИ обеспечит привлечение внимания к наиболее актуальным вопросам.