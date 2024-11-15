АСИ взяло на поддержку 11 проектов в области креативной экономики

По итогам отбора «Развитие креативной экономики» Агентство стратегических инициатив взяло на поддержку 11 проектов. Как отметил директор Центра передовых решений АСИ Денис Смольков, к рассмотрению принимались проекты, направленные на создание и развитие креативных пространств и возможностей для предпринимательства, на цифровизацию и использование инновационных технологий в креативных индустриях. Например, искусственного интеллекта, science-art, технологий дополненной реальности и промышленного дизайна.

«Президент России Владимир Путин поручил АСИ поддержать развитие креативной экономики. В рамках этой работы Агентство работает над формированием нормативно-правовой базы, разработало Региональный стандарт развития креативных индустрий, который уже применяется в 48 субъектах страны. Проведенный отбор также является частью этой комплексной работы. Отобранные проекты вошли в нашу экосистему «Страну меняют люди» и мы окажем им всестороннюю поддержку» - отметил директор Центра передовых решений Денис Смольков.

Среди отобранных проектов можно отметить следующие:

Navigio.

Мобильное приложение, которое обеспечивает навигацию в дополненной реальности. Пользователи могут во время экскурсий в интерактивном формате взаимодействовать с локациями, получать дополнительную контекстную информацию об окружающих объектах. Приложение предназначено как для городской инфраструктуры, так и для крупных мероприятий и культурно-туристических объектов, а также промышленных пространств.

Креативный хаб.

Международная платформа для поиска сотрудников в области креативных индустрий и их развития, позволяющая находить и управлять проектами, налаживать связь между исполнителями и заказчиками, а также минимизировать бюрократические препятствия. Одним из ключевых преимуществ платформы является содействие российским компаниям в выходе на международные рынки стран БРИКС+. Аналогичная помощь предлагается иностранным компаниям, стремящимся выйти на российский рынок.

Косметическая компания «Крымская Роза».

Отечественный бренд косметики, который не тестируется на животных и направлен на возрождение эфиромасличной отрасли. В основе продуктов лежат целебные травы, чистые растительные и эфирные масла, натуральные экстракты и минералы.

Международная Пушкинская премия.

Это высшая награда в сфере популяризации русского языка. Лауреатами премии становятся организации, привлекающие внимание к русскому языку, реализующие значимые высокохудожественные проекты. Ее вручают в семи номинациях: постановка театра и кино, литературный волонтер, литературный блог, библиотека книг на русском языке, литературно-музыкальный проект, литературный проект, русскоязычная школа. За время существования участниками Пушкинской премии стали более пяти тысяч организаций-конкурсантов из более чем шестидесяти стран, а совокупная аудитория премии насчитывает более ста пятидесяти тысяч человек.

Всероссийская платформа ХУДОЖНИКИ/ ARTISTS.

Веб-платформа направлена на поддержку и развитие отечественных креативных индустрий. Она заменит социальные сети и станет новым инструментом выявления и продвижения талантливых художников, дизайнеров и иллюстраторов из России и стран ЕАЭС. Платформа также даст возможность защитить авторское право через веб-сервис депонирования n'RIS.

Платформа продвижения локальных брендов – Localization.

Многофункциональная платформа, сочетающая в себе маркетплейс, социальную сеть и инвестиционную площадку для местных брендов. Для пользователей также доступен искусственный интеллект, который может помочь создать стратегию продвижения бренда. Кроме того, можно воспользоваться услугой продакшена, личного стилиста. Платформа позволяет и инвестировать как физическим, так и юридическим лицам в развитие того или иного бренда через специальную вкладку.

Студия SXEMA.

Команда студии создает 3D / VFX / AI контент для сегмента B2B. Клиентами выступают как частный бизнес, так и государственные структуры. При подготовке материалов команда использует 3D и нейронную графику. Финальным результатом является видео ролик, который может быть использован для фото-баннеров, информационных рассылок, транслировать в социальных сетях и на медиа-фасадах.

Первая независимая премия индустрии гостеприимства HORECA AWARDS.КРЫМ 2024.

Проект направлен на формирование комплексного подхода к оценке сектора гостеприимства и повышение уровня сервиса в регионе. Он также включает в себя проведение премии, создание единого агрегатора и образовательного центра. Премия охватит всех представителей, работающих в сфере HoReCa и позволит выделить успешные бизнес-модели и операционные команды. Конкурс планируется провести в несколько этапов, среди которых независимая оценка «тайного гостя», объективный взгляд экспертного жюри и народные голоса. Агрегатор соберет на своей платформе все инфраструктурные объекты региона, облегчая навигацию туристов и местных жителей.

One artsapiens ID.

Проект направлен на поиск новых средств коммуникации для контакта людей друг с другом, природой и искусством. Было проведено исследование потенциала к репродуцированию новой визуальной информации путем подачи визуальных, звуковых и ольфакторных импульсов в зрительную кору головного мозга человека, активизируя все органы чувств. Разработаны специальные программы для перевода цвета в звук, звук в 3D-форму. Проект открывает новые направления искусства и делает его доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Культурный центр «СРЕДА».

Идея проекта заключается в запуске через франшизу всероссийской сети культурных центров «СРЕДА». Это места для общения и знакомства людей, проведения досуга. В центре этих пространств будут книжные магазины, кафе, коворкинги и лектории.

Производство дизайнерской обуви rxbshoes по мотивам творчества великих художников.

Производство обуви по старинным технологиям ремесленного производства. Коллекции создаются по мотивам знаменитых художников и в коллаборации с российскими музеями. Большинство процессов осуществляется вручную, те процессы, которые невозможно заменить ручным трудом, проводятся на современном оборудовании.

Отобранным проектам АСИ окажет содействие в продвижении на российском и зарубежных рынках, поиске новых индустриальных и отраслевых партнеров, инвесторов. При наличии запроса Агентство поможет в части снятия административных барьеров, препятствующих полномасштабному развитию проекта и отрасли. Лидеры и команды проектов также смогут принять участие в акселерационных программах, получить информационную поддержку и поучаствовать в мероприятиях АСИ и партнеров.