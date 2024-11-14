Посетителей АЗС «Роснефть» в Санкт-Петербурге познакомили с программой компании по защите белых медведей

«РН-Северо-Запад» (входит в ПАО «НК «Роснефть») провела для клиентов сети АЗС «Роснефть» в Санкт-Петербурге познавательную акцию. Волонтеры познакомили автомобилистов с мероприятиями Компании, которые направлены на сохранение и защиту популяции белого медведя во всех зоопарках страны и в живой природе.

Посетителей АЗК встречали большие мягкие белые медведи – талисманы «РН-Северо-Запад». Клиенты приняли участие в викторине и узнали интересные факты о полярном хищнике, собирали пазл с королем Арктики, а маленькие гости АЗК рисовали на мастер-классе медвежат и получили конструкторы в виде медведя из переработанного пластика.

Сохранение и защита популяции белого медведя - одно из главных направлений экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках.

К настоящему времени компания патронирует 34 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров и проведение научных исследований. При поддержке «Роснефти» разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Изделия нескольких видов, изготовленных из особо прочного пластика, ежегодно направляют в зоопарки.