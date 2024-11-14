При поддержке РНПК прошел межрегиональный слет юных волонтеров

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») в Рязани состоялся трехдневный межрегиональный слет «Развитие экологического и патриотического движения учащихся в современной школе». Мероприятие объединило воспитанников молодежных движений из Калужской, Ярославской и Рязанской областей – экологов, юнармейцев, инспекторов дорожного движения. Школьники обменялись опытом работы и приобрели новые навыки.

Поддержка РНПК проектов с участием общественных молодежных организаций нацелена на формирование у подрастающего поколения экологической культуры и воспитание патриотизма.

В ходе первого дня работы юные экологи из рязанской школы №47 провели для участников мастер-класс по высадке и уходу за деревьями, сортировке мусора, обращению с отходами. Юные инспекторы дорожного движения из Калуги обучили малышей правилам дорожного движения и оказанию первой помощи.

Второй день слета прошел в Окском государственном природном биосферном заповеднике. Школьники приняли участие в большом образовательном мероприятии - «Очистим дом выхухоли от мусора». Рязанская область является основным резерватом этого уникального зверька, занесенного в Красную книгу России. Сотрудники заповедника рассказали о работе, которая ведется для сохранения русской выхухоли.

Кроме того, гости посетили Музей природы, журавлиный и зубровый питомники, научились изготавливать игрушки для домашних животных, украшения и предметы быта для дома из старой одежды.

В заключительный день мероприятий участники посетили рязанский мемориальный музей-усадьбу академика И.И. Павлова, где юных волонтеров познакомили с программой обучения спасателей, в ходе которой, ребята отгадывали загадки по пожарной безопасности, учились надевать боевую форму пожарного на время, проходить пеший маршрут, как это делают ориентировщики-туристы.