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Юбилейный Восточный экономический форум проведут с 3 по 6 сентября 2025 года

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Фонд «Росконгресс»

Юбилейный X Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года и станет знаковым событием, которое, с одной стороны, покажет достижения последних лет, а с другой – станет площадкой для создания новых «точек роста» экономики Дальнего Востока и всей страны, отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

«За эти годы благодаря реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и решениям, принятым Президентом Российской Федерации на полях ВЭФ, изменился не только регион, но и его влияние на экономику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря вкладу каждого участника мероприятия в развитие экономических, социокультурных связей внутри Дальневосточного федерального округа и с иностранными партнерами форум стал мощнейшей площадкой, экономическим плацдармом для укрепления отношений с соседними странами», — добавил он.

Прошедшие за эти годы форумы задали высокую планку юбилейному мероприятию. В период с 2015-го по 2024-й годы на Восточном экономическом форуме было подписано 2480 соглашений на общую сумму свыше 29 трлн рублей. Основные направления заключенных соглашений включали строительство инфраструктурных объектов, развитие энергетики, горнодобывающей промышленности, транспортной и логистической сетей, а также социально-экономическое развитие регионов России. В 2025 году участникам предстоит дальнейшая работа по реализации проектов и решений по укреплению экономики макрорегиона с учетом целей и задач плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации.

«Восточный экономический форум стал одним из инструментов развития Дальнего Востока и всей страны. На форуме поднимаются самые актуальные стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Все решения направлены на то, чтобы повышалось качество жизни дальневосточников, а сам Дальний Восток становился точкой притяжения для инвесторов, квалифицированных специалистов, студентов и людей с активной жизненной позицией. Форум дает возможность укрепить международное сотрудничество, усилить партнерские связи с дружественными странами и привлечь новые инвестиции в нашу страну. В этом году было подписано рекордное количество соглашений по объему инвестиций, участие приняли более 7 тыс. человек из 75 стран мира. Началась подготовка к юбилейному X форуму. Уверен, что предстоящий форум вызовет не меньший интерес у политиков, предпринимателей и экспертов», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Программа форума будет включать в себя дискуссии, направленные на выработку единых механизмов и решений для концентрации усилий по укреплению экономики ДФО и всей страны. Главные технологические достижения, инвестиционный потенциал, ключевые проекты в различных сферах, а также культурные особенности дальневосточных регионов будут представлены на выставке «Улица Дальнего Востока», которая традиционно пройдет в рамках ВЭФ.

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