Ключевые акценты деловой программы восьмого Национального рекламного форума

Программа восьмого Национального рекламного форума (НРФ'8) состоит из трех актуальных направлений, каждому из которых уделяется особое внимание в рамках отдельного программного дня. Около 70 сессий охватят важнейшие тенденции продвижения бизнеса в digital, контенте и креативе, а также в традиционных медиа и общем медиамиксе. Оргкомитет НРФ'8 анонсирует подробности ключевых сессий.

13 ноября: Стратегическая сессия лидеров интерактивной рекламы

Спрос на цифровую рекламу превышает предложение. Стратегическая сессия первого дня НРФ'8 будет посвящена инструментам цифровых коммуникаций, новым стратегиям и актуальным подходам в интерактивной рекламе. Участников НРФ'8 ожидают три насыщенных тематических блока. Модератором выступит Борис Омельницкий, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

«Мы пригласили к участию в сессии представителей ключевых компаний, которые формируют актуальный ландшафт цифровой рекламы в России. Планируем узнать мнения лидеров о направлениях развития рынка, перспективных трендах, вызовах, стоящих перед индустрией и оптимальных стратегиях для планирования инвестиций в интерактивную рекламу в 2025 году», — сообщает Борис Омельницкий, президент АРИР.

Вводная часть будет посвящена обзору рынка, который представит Борис Омельницкий. Ирина Суанова, руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope, расскажет о трендах медиапотребления россиян и поделится данными об аудитории интернета в России.

Рекламодатели идут в любые инновационные ниши: от e-commerce до fintech-медиа. Не последнюю роль в этом играют партнерства, новые продукты и опыт экосистем для рекламодателей, а также ренессанс видеоплатформ. По-прежнему открытыми остаются вопросы, связанные с распределением медиабюджета при дефиците рекламного инвентаря и пониманием роли «‎классических» медиа в цифровой среде. Во второй части Стратегической сессии об эффективности интерактивной рекламы расскажут спикеры из ведущих экосистем отечественного рынка:

● Мария Добромильская, директор по работе с партнерами VK

● Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами, Яндекс Реклама

● Яков Пейсахзон, директор «Авито Реклама»

● Борис Пешняк, управляющий директор объединенного Департамента медиа Wildberries&Russ

● Никита Фоминов, Директор по развитию бизнеса МТС Ads

Инструменты, технологии и креатив — три важных слагаемых, которые определяют заметность и успех продвижения брендов. В третьем блоке Стратегической сессии эксперты сосредоточатся на качественном росте возможностей интерактивной рекламы: от роли креатива до изменения ландшафта социальных сетей и стриминговых платформ.

Среди спикеров:

● Владимир Бабков, генеральный директор сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ

● Наталья Веснина, генеральный директор медиахолдинга Independent Media

● Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance

● Алексей Филия, директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов ГПМ Реклама

13 ноября: Большой ECOM Саммит

Все больше пользователей приходят на маркетплейсы в поисках товаров, а вслед за ними на площадках появляются рекламодатели. Стоит ли удивляться, что прозрачность и измеримость E-Retail Media становится одним из ключевых вопросов для игроков. В этом году ее обсудят на ECOM саммите председатели комитета АРИР по E-Retail Media при активном участии главных игроков этого рынка.

Как развивается аналитика для рекламодателя? Когда все придут к единому стандарту и составят полноценную конкуренцию инвентарю медийных площадок? Еще одно направление в работе Саммита — монетизация E-сommerce игроков с помощью Retail Media Networks.

Ведущий саммита:

● Юрий Сапожников, автор «Из коммерса в е-коммерса» и «Коллеги, всем привет», ex-Commerce Strategy&Product lead in Publicis groupe

Сомодераторы:

● Андрей Волков, председатель комитета E-Retail Media в АРИР, операционный директор Easy Commerce (технологический партнер Okkam)

● Надежда Шилова, персональный член АРИР, сопредседатель комитета по E-Retail Media

Представители АРИР расскажут про инфраструктурные проекты E-Retail Media. Их выступление дополнит презентация аналитических данных по потребительским трендам от Антона Честных, менеджера продукта Mediascope. Участники НРФ'8 услышат различные мнения по наиболее актуальным вопросам и вызовам от основных игроков рынка — крупнейших площадок, агентств и самой важной части рынка, клиентов.

В дискуссии с площадками примут участие:

● Юлия Долотина, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon

● Константин Исанин, директор категорийного и партнерского маркетинга Яндекс Маркет

● Вячеслав Никонов, директор по продукту рекламной платформы Wildberries&Russ

● Виктор Паламарчук, руководитель по развитию стратегических еком партнерств Яндекс Рекламы

● Максим Сивоконь, руководитель цифровых продуктов X5 Media

● Дмитрий Трубицин, директор по развитию рекламной платформы Мегамаркет

● Евгений Халин, директор дивизиона Kokoc Traffic (Kokoc Group)

● Александр Худолей, директор по продуктовому портфелю и стратегии билайн adtech

Вторая часть саммита будет посвящена обсуждению Click Out формата: именно благодаря ему E-Retail Media становятся полноценными медийными площадками в сплите рекламодателей. Инструмент зарекомендовал себя для решения охватных задач, но чего не хватает рекламодателям для более активного использования Click Out форматов?

Позицию агентского бизнеса представят:

● Анастасия Беккер, E-com директор Media Instinct Group

● Андрей Волков, операционный директор Easy Commerce

● Елизавета Сорокина, директор по электронной коммерции era (Group4Media)

● Татьяна Хохлова, директор по цифровым технологиям группы АДВ, гендиректор агентства Adlabs (группа АДВ)

В третьем блоке выступят клиенты, чтобы поделиться собственным опытом и особенностями работы с E-Retail Media.

Позицию клиентского бизнеса представят:

● София Белик, E-commerce development Manager, Lab Industries

● Алексей Горбунов, Media and digital communication manager Hochland

Состав блока формируется.

14 ноября: Стратегическая сессия «Креатив нового поколения: ИИ, контент и зумеры» под эгидой фестиваля Red Apple

Молодое поколение не хочет идти в креатив. Корпоративный мир порицает за каждую ошибку, в то время как личный аккаунт в социальных сетях дает возможность без рамок создавать коммуникацию непосредственно для своей аудитории. «Тиктоковая» культура меняет подход к креативу и его стоимости, а пользователи отказываются от восприятия тяжелых креативных форматов в пользу максимально простого, доступного и быстрого. Новые поколения были рождены и выросли в эпоху интернета и взаимодействуют с технологиями «с пеленок». Для зумеров и альфа искусственный интеллект — это не инструмент, а часть существования и творчества, что обесценивает старую модель оплаты за креатив.

Гуру контента и креатива ответят на вопросы, которые меняют представление о креативном бизнесе:

● Как увлечь в рекламный бизнес новые поколения: зумеров и альфа?

● Зачем платить агентству за коммуникационную стратегию, если под этим роликом не будет ни одного лайка и его никто не будет репостить?

● Как выглядит новая модель креативного бизнеса?

В открытии образовательной программы фестиваля Red Apple примут участие:

Модератор — Владилен Ситников, партнер агентства GRAPE, основатель проекта безтендера.рф

● Тиззи Зоэлфикар, Deputy COO Media Services, DMP communications, Индонезия

● Сиро Рибейро Рока, Founder & CEO, Enredo Brand Innovation, Бразилия

● Ризки Висну, Chief Creative Officer, TCP-TBWA, Индонезия

● Вишну Шарма, Chief Executive Officer, Efficacy Worldwide, Индия

● Боян Бабич, Creative Strategist, Kreativa, Сербия

«Поменялось все: агентская модель, подход к креативу, цена креатива. Все ушли в фриланс, а где-то нас уже заменил ИИ. А главное — наши дети стали нашими конкурентами. Молодежь дружит с ИИ, мы же с ним «работаем». Когда ты меняешь формат взаимоотношений с профессионального на неформальный, появляются кардинально иные смыслы и возможности.

Для нового поколения ведущую роль играет ИИ — старая модель оплаты за креатив обесценивается. На стратегической сессии Red Apple мы будем искать ответ, что нужно менять и как выжить в конкуренции с детьми и их ИИ-друзьями», — прокомментировал Владилен Ситников, партнер агентства GRAPE, основатель проекта безтендера.рф

15 ноября: Главная стратегическая сессия

«Возможности и амбиции российского рынка рекламы»

Основная тема Форума в этом году: «Бизнес, потребители, государство». Идеи главной стратегической сессии максимально созвучны слогану предстоящего мероприятия. Топ-менеджеры медиакоммуникационной отрасли расскажут о том, какие тенденции влияют на возможности рынка рекламы в настоящее время, как формируется опыт мирового сотрудничества и на чем важно сосредоточиться участникам бизнес-сообщества, чтобы амбиции приводили к новым результатам.

В главной стратегической сессии НРФ'8 примут участие:

● Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы

● Людмила Смирнова, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»

● Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group

● Никита Пипко, CEO Группы компаний Игроник

● Роберт Мирзоян, главный исполнительный директор объединенной компании Wildberries&Russ

● Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group

● Вероника Северная, генеральный директор NMi Group

● Михаил Горбунцов, медиадиректор Т-Банка

● Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер

● Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam

● Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ

● Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group.

«Каждый год мы наблюдаем подтверждение того, что Национальный рекламный форум — это та площадка, которая помогает находить важные ориентиры в работе всего медиакоммуникационного бизнеса. Совместно с лидерами рекламного сообщества мы раскрываем ценность маркетинга и современных коммуникаций для всей экономики нашей страны. В условиях технологических трансформаций и новых вызовов крайне важно понимать, что роль рекламы соединять интересы бизнеса и потребителей, поддерживая устойчивое развитие государства», — заявил модератор сессии Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР.

НРФ зарекомендовал себя в статусе ведущей площадки, где обсуждается влияние медиакоммуникаций на экономику и общество, а также происходит обмен эффективными маркетинговыми практиками.

Регистрация доступна по ссылке.

Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) и Объединенная исполнительная дирекция АКАР, АРИР, РАМУ.

Генеральный партнер: СберСеллер.

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co.