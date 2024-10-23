Культурная программа Казани в дни проведения Саммита БРИКС

Обширная культурная программа сопровождает XVI саммит стран БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября в Казани. Для гостей организованы выставки и концерты, а стены Казанского Кремля украшает световое шоу.

Одна из важных выставок, которая проходит в эти дни в столице Татарстана – «Сделано в Татарстане». На площадке перед Госсоветом Республики Татарстан можно увидеть технику, которая производится в республике. Делегации могут познакомиться с автомобилями КАМАЗ, в том числе и гоночными, на которых команда «КАМАЗ-мастер» 19 раз становились победителями «Ралли Дакар». Здесь же представлен вертолет «Ансат» и линейка автомобилей премиум-класса Aurus. В здании можно увидеть IT-разработки, включая роботов и познакомиться с технологиями, которые применяют в медицине в Татарстане.

В Национальной библиотеке Татарстана можно увидеть фотовыставку проекта «Вселенная BRICS», которая приехала в Казань из Кейптауна и объединила в себе снимки креативных городов ЮНЕСКО Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Экспозиция включает в себя уникальные фотографии, снятые летчиками-космонавтами, Героями Российской Федерации Иваном Вагнером и Сергеем Кудь-Сверчковым с борта Международной космической станции. В экспозиции также представлены работы 48 российских и 41 зарубежных фотографов.

Там же работает еще одна фотовыставка, посвященная 75-летию установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Россией. В экспозиции около 40 фотографий, сделанных фотокорреспондентами китайского агентства «Синьхуа» с 50-х годов прошлого века и по сегодняшний день. На фотовыставке можно увидеть кадры, на которых запечатлены моменты из разных сфер сотрудничества России и Китая. Здесь и тайконавты из Поднебесной, которые проходят тренировки в Москве, и строительство газопровода, и китайские самолеты, участвующие в параде. Выставка будет работать до 30 октября.

Еще одна выставка, приуроченная к торжественной дате и работе Саммита БРИКС, открылась в Национальном музее Татарстана. В рамках экспозиции «Китайские коллекции музеев России» представлено около 300 экспонатов. Центральное место заняли образцы, связанные с фарфоровым производством. Также можно увидеть бронзу, вышивку, предметы одежды и религиозного культа, графику, каллиграфию, нумизматику и краснолаковое производство. Выставка будет работать до 3 февраля 2025 года.

Кроме того, в Национальной библиотеке можно посетить выставку «Культура и традиции стран БРИКС в книжных источниках». Здесь представлены издания, рассказывающие о богатейших культурных, национальных и духовных традициях народов стран БРИКС. Произведения знакомят читателей с историей, географией и культурой Индии, Китая, Бразилии, Ирана, ЮАР. Книги представлены на иностранных языках и в переводах на русский и татарский языки. В экспозиции присутствуют самые редкие, ценные издания из фондов отдела рукописей и редких книг, хронологические границы которых охватывают период с 1782 по 1913 годы.

В последний день саммита 24 октября в театре Камала русский национальный балет «Кострома» представит хореографический спектакль «Национальное шоу России» в рамках культурно-образовательного проекта «Танцевальная увертюра мира» (Global Dance Overture). Спектакль познакомит зрителей с народной танцевальной культурой народов России.

В дни саммита БРИКС стены Казанского Кремля украшает световое шоу. Оно включает элементы культур стран — участниц форума. Здесь орнаменты переплетаются с силуэтами городов, изображением исторических сцен и приветствиями на языках стран БРИКС. Шоу транслируется каждый день с 17.00 и до полуночи и продлится до 24 октября.