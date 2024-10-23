Объявлены регионы с лучшими экспозициями на «Улице Дальнего Востока»

На заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, объявлены дальневосточные регионы, представившие лучшие экспозиции на выставке «Улица Дальнего Востока» в сентябре этого года.

«Восточный экономический форум прошел успешно: рекордное количество подписанных соглашений по объему инвестиций, участие более 7 тыс. человек из 75 стран мира. Благодарю всех губернаторов за работу по подготовке Форума и выставки «Улица Дальнего Востока».

В этом году, помимо голосования жюри, был запущен подсчет голосов и в онлайн-режиме. Начнем с «Лучшей культурной программы». Победителями признаны мероприятия Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия). Самыми высокотехнологичными павильонами стали павильоны Сахалинской области и Забайкальского края. И, наконец, «Лучшим павильоном», а также победителем онлайн-голосования признан павильон Приморского края.

«Улица Дальнего Востока» показала гостям главные достижения регионов. Экспозиции помогают участникам и гостям ВЭФ больше узнать о Дальнем Востоке, понять, как развивается макрорегион, получить впечатления, которые могут затем превратиться в интерес, посещения и инвестиции», – отметил Юрий Трутнев.

В ходе ВЭФ-2024 на набережной бухты Аякс 11 регионов Дальнего Востока представили свои главные технологические достижения, инвестиционный потенциал, ключевые проекты в различных сферах, а также культурные особенности. В частности, гости выставки узнали о развитии приграничных агломераций, туристических направлениях, мастер-планах дальневосточных городов, работе промышленных предприятий и многом другом.

В рамках открытия «Улицы Дальнего Востока» на главной сцене прошел флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке». Под композицию «Дальний Восток», слова которой написал народный артист России, поэт-песенник Илья Резник, его участники вынесли на сцену флаги регионов ДФО и развернули большой российский триколор.

Выставка «Улица Дальнего Востока» традиционно проходит в рамках Восточного экономического форума с участием всех дальневосточных регионов. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в ДФО.