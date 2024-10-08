Фестиваль Big Picture by Grape подвел итоги

3 октября 2024 года в пространстве LOFT#3 прошла церемония награждения победителей фестиваля видеопродакшнов Big Picture by Grape, который прошел в третий раз.

Организаторы получили более 250 работ, в основной категории гран-при получили режиссер Ладо Кватания и продакшены Daddy's Film и STEREOTACTIC с работой WALTZ, продакшен года — Zebra Hero, young talent года — Shpota Productions. Полный список победителей доступен нa официальном сайте фестиваля: https://bigpicturefestival.ru/

На мероприятии собралось 300 гостей – эксперты из мира кино, рекламы и пост-продакшена и представители крупных компаний: режиссер Олег Трофим, Мурад Османн, со-основатель Hype, Александра Медведко Stereotactic, Александра Наумова Action, Валерия Еркина NUUM, Ольга Казьмина, Мегамаркет и многие другие. Ведущими выступили исполнительный директор Grape Аля Асташева, режиссер Олег Трофим и бренд-директор Skillbox Виктория Литвинова.

Торжественная церемония закрытия прошла в формате edutainment: гости вечера смогли познакомиться с образовательной программой от экспертов, и, конечно, развлечься. Так, например, на мероприятии была представлена инсталляция с технологией быстрых декораций. Подобная технология декорирования застройки под съемку позволяет снимать новые кадры в разы быстрее.

Образовательная программа с паблик-токами от партнеров Big Picture продакшенов Bazelevs, Carboncore и Hype production была сосредоточена на теме искусственного интеллекта: от внедрения ИИ в киноиндустрию и рекламу, презентации CG x AI, до лайфхаков из личного опыта о работе с ИИ.

Генеральные партнеры фестиваля – пользовательская видеоплатформа NUUM и маркетплейс различных товаров Мегамаркет вручили призы победителям бренд-питчей за лучшие идеи шоу для оригинального контента и за лучший сценарий.

Партнеры фестиваля вручили специальные призы: Mads – международная школа, комьюнити и карьерный сервис вручили грант на обучение победителю в категории Young Talent на 50 000 руб., а Московская школа кино — грант на 150 000 рублей победителю бренд-питча от Мегамаркет.

Победителям вручали керамическую тарелку, созданную в мастерской Творческого Объединения «Круг», где работают люди с инвалидностью — в этом году организаторы отказались от традиционных статуэток. Каждая тарелка уникальна и создана специально под победителя.

Big Picture ставит своей целью сделать рынок продакшна более прозрачным и структурированным, а также чествовать заслуги талантливых профессионалов, которых с каждым годом становится все больше.

Под эгидой Big Picture совместно с продакшен агентствами в течение двух месяцев проходила образовательная программа с паблик-токами. Участники обсуждали наболевшие вопросы, освещающие процессы препродакшна, продакшна и постпродакшна: от жарких дискуссий победит ли искусственный интеллект крафтовые видео и лайфхакам съемки на LED-экранах, до задумчивых смысловых диалогов в попытке определить, что же такое эстетически красивые видеоролики и осталось ли место красивой картинке. Кроме того, на паблик-токах поднимали такие важные темы как молодому режиссеру состояться в коммерческом видео, а также как создавать контент и выжить в современном бешеном темпе.

В 2024 году для большей прозрачности оценки работ жюри фестиваля было разделено на две категории: профессиональное и клиентское. В профессиональном жюри организаторы собрали лучшие имена российского видео рынка, а клиентское представляли топовые бренды российского рынка: Мегамаркет, Яндекс, S7, НСПК, Авито, Т2, М.Видео, Мегафон, Пятерочка, Черноголовка, Спортмастер, Долями (Т-банк), Роллтон.

Всего паблик-токи посетило больше 500 гостей оффлайн, и вдвое больше онлайн, на пользовательской видеоплатформе NUUM.

Владимир Гарев, управляющий партнер Grape:

«Завершился третий фестиваль Big Picture, большая картинка индустрии в моменте 2024-го года сложилась, и это главное. Очень интересные работы, новые имена, подтвержденные экспертизы лидеров индустрии. Это и есть результаты фестиваля. Их можно использовать и с ними работать, создавая образы и смыслы. До встречи в следующем году!».

Третий фестиваль Big Picture организован креативным агентством Grape при поддержке генеральных партнеров: пользовательской видеоплатформы NUUM, маркетплейс Мегамаркет, а также продакшенами Bazelevs, Carboncore, Hype Production.

Информационными партнерами выступили: АКАР, медиахолдинг Rambler&Co, независимый проект Sostav.ru, блог-платформа ADPASS.ru, городской интернет-сайт Большой город, независимый проект о рекламе Hot Digital, независимое онлайн-издание о моде, красоте и современной культуре TheBlueprint.ru.