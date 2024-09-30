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Руководители органов власти, звезды спорта и букмекерами примут участие в форуме «АИС-2024»

Большой разговор о роли внебюджетных источников финансирования спорта в решении задач государства состоится на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», который пройдет 1-2 октября в Москве.

Организатором форума выступят Министерство спорта Российской Федерации, Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выступит на пленарной сессии «Экономика спорта: роль целевых отчислений в решении задач государства», которая пройдет 1 октября. Начало – 10:50 (мск). В ней также примут участие заместитель Министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков, секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов и генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев.

Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, который возглавляет оргкомитет Форума, откроет сессию «Спорт и букмекеры: помогаем обществу вместе». На ней речь пойдет об усилении роли спорта в жизни общества.

«Спорт и букмекеры расширяют социально-значимую работу. При этом не каждая благотворительная акция широко афишируется. Но эту деятельность необходимо масштабировать», – отметил Умар Кремлев.

Председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев примет участие в сессии «Ответственная игра – новые реалии и перспективы», посвященной борьбе с лудоманией. Спикеры обсудят вопросы настройки законодательства для противодействия игровой зависимости и запуск Единого центра Ответственной игры под брендом «Стопигра», который разработан Единым регулятором азартных игр. Участники форума также обсудят тему борьбы с нелегальными организаторами азартных игр и другие вопросы совершенствования государственного регулирования индустрии.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выступят спикерами на сессии «Ставка на классику: какие требования букмекер предъявляет к классическим видам спорта». Темой обсуждение станет усиление позиций спорта в конкуренции за зрителя. А представители букмекерских компаний расскажут, как классическим видам спорта создать продукт, который заинтересует букмекеров открыть линию на соревнования.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, запустивший лыжный фестиваль «Гонка Легкова», вместе с другими организаторами массовых соревнований примет участие в сессии «Букмекеры и массовый спорт».

Еще один олимпийский чемпион по лыжным гонкам – Никита Крюков, начавший карьеру в гонках с препятствиями, выступит на сессии «Меняем спорт: внедряем новые дисциплины, форматы и продукты», во время которой спикеры обсудят, как запросы общества влияют на появление новых видов спорта.

Отдельный модуль программы форума будет посвящен роли букмекеров в создании креативного контента и новых форматов трансляций для расширения аудитории спорта.
Инновационные виды спорта не только станут предметом обсуждения на форуме. 2 октября на площадке АИС-2024 состоится турнир по спортивному программированию.

Восемь сильнейших спортсменов проведут дуэли в формате «блиц» на настоящем боксерском ринге. Контролировать процесс будут звезды смешанных единоборств Джефф Монсон и Алекс Кардо. Соревнования традиционно пройдут на платформе для спортивного программирования «Фонкод». Напомним, что платформа стала первым российским IT-продуктом, который позволяет любителям и профессионалам тренироваться и соревноваться в спортивном программировании. Организатором турнира выступит Федерация спортивного программирования России.

Инновации в бизнес-процессах, технологическое развитие и импортозамещение технологий, а также вопросы информационной безопасности и другие актуальные темы войдут в повестку сессии в зале Единого ЦУПИС.

Площадкой для форума станет отель «Хаятт Ридженси Петровский Парк».

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