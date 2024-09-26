АО «МОСГАЗ» представил в Гостином дворе продукцию собственного производства

На площадке АО «МОСГАЗ» создан полный цикл производства газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения — от проектирования и разработки документации до 3D-моделирования и выпуска готовой продукции. Уникальность производства заключается в том, что более 95% компонентов изготавливается в России, в том числе на мощностях компании.

В экспозиции столичных газовиков в рамках выставки оборудования и технологий для ТЭК на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2024» представлены макеты газорегуляторного пункта, котельной и мобильной котельной производства Управления «Моспромгаз» и действующие образцы продукции: шкафной газорегуляторный пункт, предназначенный для редуцирования природного газа с входного давления до 1,2 Мпа, шкаф автоматизированной системы измерения и контроля параметров газа, шкаф автоматизированной системы дистанционного управления запорными устройствами для ограничения подачи газа по команде оператора с удаленного пульта управления, а также комплекс автоматизации систем газораспределения для установки на небольших объектах газораспределения.

РЭН-2024 проходит в Москве 26–28 сентября на двух площадках: в Центральном выставочном зале «Манеж», где запланированы основные мероприятия деловой программы, и в Гостином дворе, где организована выставка оборудования и технологий для ТЭК. Главная тема Форума в 2024 году – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире». В рамках Форума проходит около 30 мероприятий с участием более 100 спикеров. На полях Выставки оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса запланировано более 20 сессий для инженерно-технического состава энергетических компаний с участием более 70 спикеров.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс.