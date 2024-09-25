Сессии и мероприятия для информационных партнеров РЭН-2024

26 сентября
09:00-10:15 – Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал C
10:40–11:25 – Церемония награждения лауреатов премии «Глобальная энергия» 2024 года. Гостиный двор, 1 этаж, конференц-зал «Амфитеатр»
11:00-12:15 – Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал D
12:30 – Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Энергия пера 2024». ЦВЗ «Манеж», 1 этаж, точка подписания соглашений №1
15:00-16:30 – Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса. ЦВЗ «Манеж», 1-й этаж, конференц-зал «Пленарный»
27 сентября
09:45-11:00 – Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал В
10:00-11:15 – ТЭК России: будущее начинается сегодня. ЦВЗ «Манеж», 1-й этаж, конференц-зал «Пленарный»
11:30 – Пресс-брифинг советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета РЭН Кобякова А.А. ЦВЗ «Манеж», 1 этаж, пресс-центр
12:15-13:30 – Энергия мегаполиса: как создать комфортную городскую среду для каждого человека. ЦВЗ «Манеж», 1-й этаж, конференц-зал «Пленарный»
14:15-15:30 – Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал C
16:15-17:30 – Ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал А