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Пресс-релиз

Сессии и мероприятия для информационных партнеров РЭН-2024

26 сентября

09:00-10:15 – Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал C

10:40–11:25 – Церемония награждения лауреатов премии «Глобальная энергия» 2024 года. Гостиный двор, 1 этаж, конференц-зал «Амфитеатр»

11:00-12:15 – Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал D

12:30 – Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Энергия пера 2024». ЦВЗ «Манеж», 1 этаж, точка подписания соглашений №1

15:00-16:30 – Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса. ЦВЗ «Манеж», 1-й этаж, конференц-зал «Пленарный»

27 сентября

09:45-11:00 – Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал В

10:00-11:15 – ТЭК России: будущее начинается сегодня. ЦВЗ «Манеж», 1-й этаж, конференц-зал «Пленарный»

11:30 – Пресс-брифинг советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета РЭН Кобякова А.А. ЦВЗ «Манеж», 1 этаж, пресс-центр

12:15-13:30 – Энергия мегаполиса: как создать комфортную городскую среду для каждого человека. ЦВЗ «Манеж», 1-й этаж, конференц-зал «Пленарный»

14:15-15:30 – Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал C

16:15-17:30 – Ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС. ЦВЗ «Манеж», −2-й этаж, конференц-зал А

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