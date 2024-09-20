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Пресс-релиз

Л. Гумерова: женщины-ученые принимают активное участие в развитии международного научного сотрудничества

Состоялось заседание тематической сессии «Женщины-ученые — лидеры научно-образовательной сферы».

В рамках четвертого Евразийского женского форума состоялось заседание тематической сессии «Женщины-ученые — лидеры научно-образовательной сферы». Мероприятие провела председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Тема, касающаяся роли женщин в науке, является актуальной для нашей страны и государств Евразии, входит в современную международную повестку. Вместе мы продвигаем ее на системной основе с 2021 года на площадке Евразийского женского форума», — отметила сенатор.

Она привела слова известного русского ученого, первой в мире женщины – профессора математики Софьи Ковалевской о миссии женщины-ученого. «Я чувствую, что предназначена служить истине — науке и прокладывать новый путь женщинам, потому что это значит — служить справедливости».

По мнению Лилии Гумеровой, такой подход разделяют все участницы сессии, которые не только служат науке, но и помогают прокладывать свой путь в науке молодым женщинам — ученым и исследователям. «Отрадно отметить, что многие участницы являются авторами конкретных предложений и инициатив, направленных на усиление роли женщин в современной науке. Это подтверждает, что наша площадка и тема востребованы», — подчеркнула сенатор.

Глава Комитета СФ добавила, что работа по женской повестке в науке ведется не от форума к форуму, а на постоянной основе. «На системной основе прорабатываем целый ряд актуальных вопросов: создание благоприятных условий для обеспечения возможности непрерывной карьеры женщин-ученых, имеющих детей; поддержка женщин-профессионалов науки и высоких технологий в значимых отраслях промышленности; роль женщин в развитии науки и образования в регионах; популяризация достижений женщин-ученых и повышение привлекательности научной карьеры».

Отдельно она указала на важность продвижения научной дипломатии. «Женщины-ученые принимают активное участие в развитии международного научного сотрудничества. Особая роль в этом направлении принадлежит женщинам не только как лидерам науки, но и как хранительницам ценностей семьи, красоты, мира и диалога», — считает сенатор.

Лилия Гумерова обратила внимание на девиз сессии — «Мир нуждается в науке, а науке нужны женщины». «Вместе мы сможем выработать предложения и инициативы по развитию и укреплению международного академического и образовательного сотрудничества, дальнейшему сближению женщин Евразии», - заключила парламентарий.
С приветственным видеообращением к участникам сессии обратилась глава Академии наук, исследований и технологий Египта Джина Сами Эль-Фики.

В дискуссии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, ректор Университета науки и технологий МИСИС Алевтина Черникова, начальник управления по международным отношениям Исследовательского института ядерных наук и технологий Исламской Республики Иран Симин Дохт Ширваниарани, первый заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» по науке Юлия Дьякова, сотрудник Института африканских знаний, менеджер Музея освобождения Африки Диана Цици Ситотомбе, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Юлия Горбунова, переводчик, публицист, автор книг по истории и культуре России Элизабет Хереш (Австрия), женщины-ученые из Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Молдовы, Румынии, Сербии, молодые исследовательницы — члены Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководители российских вузов и научных организаций, эксперты.

По итогам участники сессии приняли коммюнике, в котором сделан акцент на развитие международного сотрудничества женщин-ученых, важность научного наставничества и популяризации науки среди детей и молодежи.

Четвертый Евразийский женский форум проходит 18–20 сентября в Санкт-Петербурге. Организаторами выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс.

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