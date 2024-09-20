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На Евразийском женском форуме подведены итоги Всемирного конкурса «Женщина русского мира»

19 сентября на площадке четвертого Евразийского женского форума состоялась торжественная церемония награждения победительниц Всемирного конкурса «Женщина русского мира». Организатором конкурса выступила Всемирная Федерация русскоязычных женщин.

Члена Комитета СФ по международным делам, координатор проектов Совета Евразийского женского форума «Российские соотечественницы за рубежом», «Клуб женщин-парламентариев» Елена Афанасьева рассказала об участницах конкурса — русскоговорящих женщинах, которые состоят в международных организациях, бизнес- и научных сообществах, общественных организациях и реализуют общественно значимые проекты на русском языке.

Она отметила, что лидеры конкурса, получившие признание своих заслуг, смогут масштабировать свои проекты в регионах России, установить межрегиональные контакты с представителями органов власти и предпринимательским сообществом.

По итогам конкурса «Женщина русского мира» были определены победительницы в нескольких номинациях:

— номинация «Искусство и культура»: Екатерина Алексеева (Таиланд) — является послом доброй воли ООН, преподает, проводит специальные мероприятия для тайских школьников;

— номинация «Молодежная политика»: Ольга Ключевская (Волгоград) — работает с молодежью в центре «Перекресток», проводит опросы, научные исследования, занимается с трудными подростками;

— номинация «Социальные проекты и волонтерство»: Александра Синяк (Санкт-Петербург) — возглавляет благотворительный фонд «Добродомик», организует работу кафе с бесплатными обедами, занимается социализацией старшего поколения и детей из детских домов;

— номинация «Предпринимательство»: Юлия Панкова (Севастополь) — руководит семейной столярной мастерской «Смета», которая изготавливает светильники, сувениры, мини-фермы для животных;

— номинация «PR и журналистика»: Марианна Младенович (Сербия) — возглавляет ассоциацию «Россия», активно участвует в работе общественных организаций и Национального совета, организует радио- и телепередачи на русском языке, Дни культуры.

Елена Афанасьева поздравила соотечественниц с победой в конкурсе: «Искренне рада, что мы провели большую отборочную работу, рада за тех, кто получил премию. Спасибо вам! Вам можно доверять, ваша работа заслуживает признания!».

Четвертый Евразийский женский форум проходит 18-20 сентября в Санкт-Петербурге. Организаторами ЕЖФ выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс.

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