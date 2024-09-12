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Пресс-релиз

Юрий Трутнев представил президенту России итоги ВЭФ-2024

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Росконгресс

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания Владимира Путина с членами Правительства России доложил об итогах проведения Восточного экономического форума-2024. ВЭФ состоялся 3–6 сентября во Владивостоке, организатор – Фонд Росконгресс.

В этом году мероприятия ВЭФ посетили более 7100 человек из 75 стран, среди которых – представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных государств. На Форуме состоялось подписание 313 соглашений на общую сумму 5,569 трлн рублей, что является лучшим результатом за все прошедшие годы.

«Учитывая, что примерно 80% подписанных соглашений воплощаются в реальные инвестиционные проекты, Восточный экономический форум-2024 привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 трлн рублей инвестиций. Именно эти соглашения позволили нам обратиться с предложением об увеличении планового задания по привлечению инвестиций до 2030 года до 12 трлн рублей», – сообщил Юрий Трутнев.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации отметил, что наиболее крупными проектами, соглашения о реализации которых подписаны на ВЭФ–2024, являются: строительство «Воркутинского химического комплекса», освоение никелево-медного месторождения Кун-Манье в Амурской области, расширение мощностей Березовского железорудного месторождения в Забайкалье, строительство трансграничного железнодорожного перевалочного комплекса «Союз» рядом с мостовым переходом Нижнеленинское – Тунцзян в Еврейской автономной области, а также морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов в Хабаровском крае.

По словам Юрия Трутнева, важнейшим результатом ВЭФ стало принятие Президентом России решений, которые создают условия для дальнейшего опережающего развития макрорегиона. Среди них – сохранение до 2030 года двухпроцентной ставки ипотеки для жителей Дальнего Востока, выделение дополнительных 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов дальневосточных городов, ускорение разработки программы энергетики Дальнего Востока до 2030 года, обеспечение выплаты 1 млн рублей многодетным семьям во всех регионах ДФО, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу, завершение разработки и выпуск самолета «Байкал».

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