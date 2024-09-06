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Пресс-релиз

На ВЭФ предложили создать научный совет по воспитанию культуры в вузах

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Денис Юнцев/Росконгресс

На Восточном экономическом форуме-2024 6 сентября прошла панельная дискуссия «Патриотическое воспитание. «Сила в правде». В ней приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, режиссер – документалист, поэт, многодетная мама, руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина, и.о. ректора Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга Ольга Ребковец, ректор Благовещенского государственного педагогического университета Вера Щекина, ректор Забайкальского государственного университета Оксана Мартыненко, ректор Приамурского государственного университет имени Шолом-Алейхема Наталья Баженова, представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, волонтерских и молодежных организаций и другие эксперты.

Темой беседы с профессорско-преподавательским составом (академическим сообществом), молодежными общественными движениями, студенческим сообществом, добровольцами и волонтерами Дальневосточного федерального округа стало обсуждение мер совершенствования системы воспитания, просвещения через культуру и искусство (кино, живопись, литературу, стихи). Участники обсудили развитие системы патриотического воспитания в российских вузах и новые подходы к этой работе.

Патриотическое воспитание студентов должно вестись на нескольких уровнях – диалоге, преподавательской работе и открытой дискуссии, отметила заместитель Министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. По ее словам, работа в этом направлении должна строиться не на ограничениях, а на объяснении общих ценностей.

«Когда мы говорим про мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, мы понимаем, что нам нужны новые форматы. При этом нужно учитывать, что большую роль играет коммуникация со студентами и открытая дискуссия, которая затрагивает ценности, которые есть в каждом из нас. Это позволит достичь единения и взаимной поддержки. Сейчас через интернет наши ребята получают огромное количество информации – в том числе, негативной. И мы не можем поставить никакие барьеры, это приведет к обратному эффекту. Но мы построим ценностный щит, который даст молодежи возможность самой принимать правильные решения», – подчеркнула Ольга Петрова.

Случаются ситуации, когда мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, проводятся бессистемно и не вызывает отклика у целевой аудитории, отметила режиссер–документалист, поэт, руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества, создатель проекта «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина. В связи с этим нужно создать научные и практические основания для системы патриотического воспитания.

«Направление, которое взято в патриотическом воспитании, иногда вредит, а не помогает. И многие педагоги в растерянности, у них нет нужного языка, инструментария. Мы выходим с предложением организовать научный совет по созданию методологии патриотического воспитания. Без этой базы мы будем создавать просто мероприятия, которые становятся разовым событием. Студенчество от этого устало. Мы как творческая составляющая проекта уже создали систему образов, которая и является основным инструментом, который воздействует на человека. Нас 30 лет лишали этих образов и навязывали новые. Наша задача – обновить существующую систему», — заявила Олеся Шигина.

Участники дискуссии согласились с необходимостью разработать новые методики в патриотическом воспитании и подчеркнули, что Дальний Восток может стать центром этой работы. В ДФО накопили опыт работы в этом направлении, который в дальнейшем может быть использован по всей стране.
Восточный экономический форум-2024 состоялся 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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