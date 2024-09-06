На ВЭФ обсудили социально-экономическую модель безопасности стран Юга и Востока

На Восточном экономическом форуме-2024 6 сентября состоялась пресс-конференция «Формируя будущее мира: социально–экономическая модель безопасности». Эксперты, общественные деятели и представители бизнеса обсудили новую модель развития и формирование методов организации безопасной и благополучной среды для жизни человека в регионах «Большого Юга» и «Большого Востока», которые приведут к дополнительному росту экономики стран, а также снижению уровня преступности, насилия и к созданию условий для предотвращения террористических угроз. По их мнению, это позволит России сформировать устойчивые связи с государствами макрорегионов.

Современный мир сформировался на основе многовекового угнетения народами развитого Запада народов «Большого Востока» и «Большого Юга», подчеркнул директор Центра стратегического партнерства «Север – Юг» Международного научно-исследовательского института проблем управления Илья Роготнев. По его словам, переходя в новый этап исторического развития, человечество должно решить проблему неблагополучных территорий.

«Экономическая реальность зон неблагополучия – это извлечение выгод из человеческих бедствий для организованных преступных групп, включая террористические организации. Для того, чтобы установить в этих зонах новый порядок, необходимы консолидированные действия социально ответственного бизнеса и сил безопасности. Российская Федерация располагает возможностями для того, чтобы участвовать в развитии этих неблагополучных территорий. Инвестирование не только средств, но и усилий в эти самые зоны неблагополучия обусловит совершенно новое, исключительно важное положение России в мире и других игроков Востока, новое место в новом мировом порядке в качестве гарантов мировой стабильности и счастья миллионов людей», — отметил Илья Роготнев.

Сложившаяся ситуация в странах Юга и Востока требует инициативных усилий со стороны всех людей, способных выстраивать экономическую и социальную деятельность для решения двух тесно связанных задач – инвестирования в человеческий капитал и борьбы с террором, уверен вице-президент «Альянса БРИКС» Ахуа Дон-Мелло. Он подчеркнул роль России в этой работе.

«До последнего времени нам, общественным деятелям Африканского континента, казалось, что такая борьба не сможет найти опоры в развитой части мира. Последнее десятилетие принесло нам крепкую уверенность, что опора у сил мира и развития есть. Мировое большинство высоко оценивает эффективную борьбу России с террористической анти-цивилизацией. Современная Россия – главный миротворец, оплот всех сил, выступающих на стороне мирного развития и против насилия», — считает Ахуа Дон-Мелло.