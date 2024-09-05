Культурный код как ключ к инновациям в креативных индустриях обсудили на Форуме творческих инноваций стран БРИКС

3 сентября на Форуме творческих инноваций стран БРИКС Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум провел сессию «Новый русский культурный код: искусство сохранять, переосмыслять и трансформировать». Участники сессии обсудили новые подходы в креативных индустриях на основе культурных особенностей.
Мероприятие прошло в рамках Восточного экономического форума – 2024. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.
Участники сессии обсудили влияние глобальных трендов на формирование и сохранение национальной идентичности, использование инновационных технологий в сбережении традиционных культурных практик и роль технического прогресса в экспликации традиций в креативных индустриях. Спикеры отметили важную роль искусства в понимании национальной культуры и потенциал технологий, благодаря которым культурный код трансформируется и обретает новые смыслы. Принадлежность к определенной культуре становится своеобразным знаком качества: брендом, который ценится и воплощается в проекты. Спрос на них есть не только на локальном, но и на международном рынке.
Модератором сессии выступил основатель, управляющий партнер ЛюдиPeople Владимир Змеющенко.
В дискуссии приняли участие креативный директор Radar Максим Абушаев, заслуженный художник Республики Бурятия, основатель Международной ассоциации бурятских оружейников Жигжит Баясхаланов, основатель «Уральских самоцветов» Ирина Будкина, декан факультета медиакоммуникаций и дизайна РАНХиГС Екатерина Гурова, генеральный директор Megabudka Константин Демин, исполнительный продюсер Intervals Festival Хабиба Зияева, руководитель лаборатории креативных индустрий Московской школы управления Сколково Лидия Рой.
Партнером программы является «ВКонтакте» – основная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис. Информационный партнер – «Газпром-Медиа Холдинг».
Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.