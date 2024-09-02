В ВЭФ-2024 ожидается участие более 6000 человек из 76 стран и территорий

Восточный экономический форум-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«‎В мероприятиях ВЭФ-2024 ожидается участие свыше 6000 человек из 76 стран и территорий. На Форуме будут подписаны значимые соглашения, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами. Они затронут такие направления, как реализация инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества, телекоммуникации и цифровая экономика, образование и наука, жилищно-коммунальное хозяйство и другие. Широкое международное представительство подтверждает, что ВЭФ востребован и продуктивен.

Убежден, деловая активность на полях Форума выведет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на новый уровень и позволит выработать конкретные решения для раскрытия экономического потенциала российского Дальнего Востока»»‎, – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.