Открыта онлайн-регистрация на выставку «Улица Дальнего Востока – 2024»

Выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке будет открыта для жителей и гостей Приморского края 7 и 8 сентября. Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Павильоны регионов ДФО, министерств и госкорпораций, а также тематические экспозиции традиционно будут представлены на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. 7 и 8 сентября выставка будет открыта с 10:00 до 19:00. Чтобы попасть на нее, нужен бесплатный билет, который после регистрации следует распечатать или сохранить на мобильном устройстве. Он даст доступ на «Улицу Дальнего Востока» в один из временных слотов – 10:00–13:00, 13:00–16:00 или 16:00–19:00. Удобное время можно выбрать при оформлении.

До выставки рекомендуется доехать на общественном транспорте. Рядом с выставкой также будет оборудована парковка для личного автотранспорта, количество парковочных мест ограниченно. Попасть на территорию можно только через входные группы, установленные на КПП «Север» в районе остановки «Мини-ТЭЦ». Здесь будет организован досмотр посетителей. Список запрещенных к проносу вещей, а также правила безопасности, с которыми необходимо ознакомиться, размещены на сайте выставки в разделе «Безопасность».

Выставка «Улица Дальнего Востока» состоится 3–8 сентября. В дни проведения ВЭФ 3–6 сентября она будет открыта только для участников Форума. Выставка продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал регионов Дальнего Востока.