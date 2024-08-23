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Пресс-релиз

В Москве обсудили сотрудничество России и Бахрейна в рамках ключевых деловых мероприятий

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Росконгресс

Советник президента России Антон Кобяков провел встречу в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в России Ахмедом Аль-Саати. Среди тем обсуждения – участие представителей бахрейнской стороны в Восточном экономическом форуме 3–6 сентября во Владивостоке, Международном форуме «День сокола», а также Саммите БРИКС в Казани.

«Мы видим интерес Бахрейна к развитию отношений с Россией во многих областях. Участие официальных лиц и бизнес-сообщества королевства в крупнейших деловых мероприятиях на территории нашей страны демонстрирует стремление к укреплению двусторонних связей. Уверен, что дальнейшее взаимодействие в рамках ведущих коммуникационных площадок позволит раскрыть потенциал сотрудничества стран в торговой, энергетической, гуманитарной и прочих сферах», – подчеркнул Антон Кобяков.

В контексте предстоящего Международного форума «День сокола» была подчеркнута важность развития партнерства Москвы и Манамы в природоохранной сфере. Среди прочего участники обсудили подготовку экспозиции Королевства Бахрейн, посвященной национальным традициям и местной культуре обращения с хищными птицами. Планируется, что она будет размещена в павильоне «Дом сокола» на выставке «Улица Дальнего Востока».

Кроме того, стороны рассмотрели участие делегации Бахрейна в Саммите БРИКС, который состоится 22–24 октября в Казани в период председательства России в объединении.

«Представители Королевства Бахрейн примут участие в мероприятиях Восточного экономического форума, Международного форума «День сокола» и Саммита БРИКС. Взаимодействие между странами носит разносторонний характер, но особый акцент должен быть сделан на торговле и экономике. Мы ценим усилия российской стороны в поддержке тех шагов, которые мы совместно предпринимаем», – отметил Ахмед Аль-Саати.

В ходе встречи также обсуждалось расширение сотрудничества двух стран в рамках ведущих деловых площадок, среди которых – Российская энергетическая неделя, Российский туристический форум «Путешествуй!» и другие.

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