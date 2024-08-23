Восемь легенд спорта проведут на ВЭФ зарядку для 1500 детей из Владивостока

Восемь победителей Олимпийских игр и чемпионов мира примут участие в масштабном проекте «Марафон зарядок», который пройдет в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума.

3 сентября ученики восьми школ Владивостока начнут учебный день с комплекса упражнений от знаменитых спортсменов. Урок спорта проведут семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, двукратный чемпион мира по боксу Раимкуль Малахбеков и чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная.

Организатором проекта является общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество». Марафон зарядок пройдет при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс во взаимодействии с правительством Приморского края и администрацией Владивостока.

«Движение к спорту начинается с простых действий – физических упражнений по утрам. Наши мероприятия направлены на то, чтобы зарядка стала неотъемлемой частью жизни каждого человека начиная с самого младшего возраста. В решении этой задачи нам активно помогают звезды российского спорта», – рассказала руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Ожидается, что участниками Марафона зарядок станут более 1500 человек. Также детей ждет общение со спортсменами и автограф-сессии.

«Зарядка – это путь не только к здоровому образу жизни, но и к успеху в учебе. Я покажу ребятам, что физические упражнения – это совсем не скучно. Зарядка может быть веселой и увлекательной», – отметила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Одна из зарядок пройдет в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, возведенном возле СОШ № 78 по федеральной программе «Спорт – норма жизни». Встреча со спортсменами также пройдет в новом спорткомплексе, который был построен возле СОШ № 56 по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Участие лидеров сборных России в социально значимых спортивных проектах становится традиционным. По инициативе Министерства спорта на ВЭФ состоится открытый диалог о том, как сделать эту работу системной и более эффективной», – заявил директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

Отметим, что более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы примут участие в различных мероприятиях Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс. Программа Спортивных игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте форума.