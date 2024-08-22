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Пресс-релиз

В Москве обсудили развитие двустороннего сотрудничества России и Малайзии

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Фонд «Росконгресс»

Советник президента России Антон Кобяков провел встречу в Москве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии в Российской Федерации Чеонг Лун Лаем. Участники обсудили развитие двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие Москвы и Куала-Лумпура в рамках предстоящих деловых мероприятий.

«Россия и Малайзия традиционно имеют сильные партнерские связи, которые продолжают развиваться по всему спектру направлений, в том числе в экономике, финансах и энергетике. Кроме того, существует большой потенциал взаимодействия в химической промышленности, информационных технологиях, цифровизации и сельском хозяйстве. Уверен, что взаимное участие в деловых мероприятиях на территории двух стран послужит дополнительным стимулом для достижения практических результатов, направленных на комплексное развитие российско-малайзийских отношений», — подчеркнул Антон Кобяков.

На встрече были затронуты вопросы участия делегации Малайзии в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится во Владивостоке 3–6 сентября.

«Официальная делегация Малайзии примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Данный визит знаменует собой углубление отношений между Малайзией и Россией», — отметил Чеонг Лун Лай.

Стороны также рассмотрели возможность участия предпринимателей двух стран в совместных мероприятиях в формате бизнес-диалогов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Восточного экономического форума, а также возможность организации стенда Малайзии на ПМЭФ.

В свете проведения 26–28 сентября Российской энергетической недели участники встречи оценили перспективы сотрудничества в энергетике, в том числе с учетом российских компетенций в сфере атомных технологий.

Отдельно обсуждалось проведение Международного бизнес-форума «Мир возможностей: Россия – АСЕАН», который запланирован в Малайзии на 26–27 ноября. Форум призван стать важной дискуссионной площадкой для обсуждения и широкого освещения вопросов, касающихся путей и форм дальнейшего расширения торгово-инвестиционных связей России с АСЕАН в различных сферах. Было отмечено особое значение мероприятия в связи с предстоящим в 2025 году председательством Малайзии в АСЕАН.

Кроме того, стороны подчеркнули важность сотрудничества в сфере науки и туризма, в том числе в рамках IV Конгресса молодых ученых и Российского туристического форума «Путешествуй!».

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