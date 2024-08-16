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Пресс-релиз

Внесены изменения в состав оргкомитета Международного форума «День сокола»

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Росконгресс

Председатель Правительства России Михаил Мишустин распоряжением от 13 августа 2024 года №2155-р внес изменения в состав организационного комитета Международного форума «День сокола».

Председателем организационного комитета форума стал Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Кроме того, в состав организационного комитета вошли заместитель Министра транспорта Российской Федерации В.В.Потешкин, временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, председатель Правительства Республики Алтай А.А.Турчак, глава Республики Калмыкия Б.С.Хасиков, заместитель начальника управления по контрразведывательному обеспечению объектов промышленности Службы экономической безопасности ФСБ России А.Г.Выдрин, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям (по согласованию) Н.Е.Гудзенчук, ведущий научный сотрудник Сектора орнитологической защиты федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» А.П.Иванов, первый вице-президент акционерного общества «Газпромбанк» (по согласованию) Е.А.Салугина-Сороковая.

Также распоряжением Председателя Правительства из состава организационного комитета «Дня сокола» исключены В.В.Абрамченко, Р.С.Панов, Д.П.Путятин, О.Л.Хорохордин и И.П.Чалик.

Международный Форум «День сокола» – ключевая экспертная площадка для всестороннего диалога и обмена опытом среди представителей профильных ведомств России и иностранных государств, международных экспертов и ученых, специализирующихся в области защиты хищных и редких видов птиц, требующих особых мер охраны. В 2024 году «День сокола» пройдет во второй раз. Форум состоится 3 сентября во Владивостоке, в стартовый день Восточного экономического форума. Участники деловой программы обсудят накопленный опыт сохранения и восстановления хищных птиц, цифровизацию и инновационные методы мониторинга объектов животного мира, создание центров реабилитации и работу питомников.

Оператор Форума – Фонд Росконгресс. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительства Камчатского края.

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