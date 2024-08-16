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Опубликована архитектура программы второго Международного форума «День сокола»

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Росконгресс

3 сентября, в стартовый день Восточного экономического форума, состоится второй Международный форум «День сокола». Участники деловой программы обсудят накопленный опыт сохранения и восстановления хищных птиц, цифровизацию и инновационные методы мониторинга объектов животного мира, создание центров реабилитации и работу питомников.

«Природа не признает государственных границ, ее можно сохранить только сообща. В прошлом году Россия, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Киргизия на Дне сокола приняли Рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. В этом году к важнейшему международному документу уже присоединился Бахрейн, на Форуме ожидаем присоединения новых участников», – отметил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «День сокола» Александр Козлов.

Деловую программу расширит сессия, посвященная восстановлению популяции дрофы-красотки, инициированная правительством Республики Калмыкии, а также круглый стол, участники которого обменяются опытом рационального природопользования, обсудят вопросы сохранения биоразнообразия, важности развития охотхозяйств и экотуризма, а также лучшие практики народов мира по сохранению вековых традиций соколиной охоты.

Центральным событием деловой повестки Форума в 2024 году станет пленарная сессия «Природоохранная дипломатия: соколиные – новые горизонты сотрудничества». По итогам дискуссии запланирована торжественная церемония принятия декларации о намерениях по сохранению популяции кречета новыми странами-участницами.

Важной задачей Форума в этом году также является усиление сотрудничества с государствами ареала птиц семейства соколиных и поддержка традиций народов Востока.

Для мероприятий Форума по линии партнера – Объединенных Арабских Эмиратов – и при поддержке Фонда Росконгресс запланирована организация стилизованного этнокультурного пространства под открытым небом – «Арабской деревни», где каждый желающий сможет окунуться в гостеприимство и самобытность культуры Аравийского полуострова, познакомиться с разнообразием восточных традиций и обычаев, получить необычные гастрономические впечатления. Ярким дополнением зоны станут демонстрационные полеты ловчих птиц, специально привезенных для участия в мероприятиях Форума из крупнейших российских питомников.

Ожидается, что в работе Форума примут участие семь центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных из четырех регионов – Камчатского края, Московской, Липецкой и Тульской областей.

Оператором второго Международного форума «День сокола» выступает Фонд Росконгресс. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительства Камчатского края.

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