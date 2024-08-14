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Пресс-релиз

В жюри Red Apple вошли эксперты из 35 стран мира

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Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций

Более 70 иностранных и российских экспертов выберут лучшие проекты 34-го сезона Red Apple.

Международный масштаб

Московский международный фестиваль рекламы Red Apple объявил жюри 34-го сезона. В этом году состав экспертов оказался особенно масштабным. Лучшие работы года выберут топ-менеджеры из 35 стран мира: России, Мексики, Перу, ОАЭ, Бразилии, Индонезии, ЮАР, Доминиканы, Нигерии, Индии, Китая, Кот-д'Ивуара, Швейцарии, Таиланда, Пакистана, Гватемалы, Непала, Египта, Ливана, Турции, Вьетнама, Беларуси, Казахстана, США, Коста-Рики, Колумбии, Сербии, Филиппин, Уругвая, Аргентины, Эквадора, Узбекистана, Кении, Сингапура, Малайзии.

Титулованное жюри

Оценивать проекты участников будут более 70 титулованных специалистов. Многие из них сами являются победителями международных конкурсов. Так, в арсенале жюри Red Apple 2024 более 350 Каннских львов.

Общий состав жюри разделен на четыре блока. Каждый блок соответствует конкурсному направлению: Creative, Marketing, Media, а также направление для молодых талантов — Young Creators.

Creative

Главный критерий оценки в конкурсном направлении Creative — творческое воплощение идеи. Председателем жюри этого блока в 34-м сезоне Red Apple выступает звезда креативной индустрии из Турции İlker Dağlı, Executive Creative Director, Digital Panorama.
İlker Dağlı ожидает от участников фестиваля запоминающиеся работы, вдохновленные культурой, в которой они существуют. При этом эксперт считает, что в разных странах конкурсные награды завоевывают очень похожие по своей сути проекты.
«Думаю, если речь идет о рекламе и креативе, в каждой стране признание получают похожие проекты. Умные, простые и эффективные работы всегда награждаются».

Marketing

В направлении Marketing определяются самые яркие и эффективные маркетинговые практики. Председатель жюри блока Marketing в этом году — блестящий профессионал из Бразилии Ciro Ribeiro Rocha, Founder & CEO, Enredo Brand Innovation.

Ciro Ribeiro Rocha признался, что много ждет от участия в жюри фестиваля.

«Быть приглашенным на Red Apple — это честь, а также прекрасная возможность увидеть, как развивается динамичный рекламный рынок. Участие в жюри фестиваля для меня — это не просто про оценку работ, это про установление стандарта, который определяет развитие индустрии. Именно этим Red Apple занимается уже 34 года. Мной движет желание найти те идеи, которые смогут поднять рынок на новый уровень. Идеи, у которых хватит смелости бросить вызов существующему положению вещей».

Media

В направлении Media эксперты оценивает эффективность и креативность использования каналов коммуникации. Председатель блока — топ-эксперт из Индонезии Tizzy Zoelfikar, Deputy Chief Operating Officer, Dian Mentari Pratama.

Tizzy Zoelfikar раскрыла критерии, на которые она будет ориентироваться в первую очередь, оценивая работы участников Red Apple.

«Для меня особенно важны инновации в медиа, блестящие медиа-стратегии и реализации, строящиеся на грамотном использовании инсайтов. При оценке проектов я всегда начинаю с анализа целей задач и инсайтов кампании. После этого я смотрю, как стратегия, идея кампании и ее реализация соответствуют целям бренда».

Young Creators

Young Creators — конкурсное направление, которое дает молодым креаторам и дизайнерам возможность реализовать свой потенциал. Председатель блока жюри Young Creators — креативный маэстро из Аргентины Cristian Tarzi, Executive Creative Content Director, Mercado McCann.

Cristian Tarzi считает, что главный тренд сегодняшнего дня, задающий вектор для рекламной индустрии — юмор и легкость.

«Несколько лет назад мы все хотели спасти мир. Каждая big idea была связана с поиском лекарства от болезни или помощи определенной социальной группе. Сейчас тенденция изменилась. Мы возвращаемся к легкости, юмору, к простому времяпрепровождению. Это может быть началом чего-то очень забавного».

Увидеть всех экспертов и узнать о них больше можно на сайте фестиваля Red Apple. Ищите раздел «Жюри» под каждым из направлений и познакомьтесь поближе с профессионалами индустрии международного уровня.

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co.

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