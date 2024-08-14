Юрий Трутнев: ВЭФ-2024 продемонстрирует результаты развития дальневосточных регионов и даст дополнительный импульс для развития Дальнего Востока

Подготовка Восточного экономического форума-2024 обсуждалась на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии приняли участие главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств. ВЭФ состоится во Владивостоке 3-6 сентября, организатор Форума – Фонд Росконгресс.

«До Форума остается три недели. Большая часть уже сделана. Скоординируем действия, обсудим готовность основных мероприятий, Владивостока и Дальневосточного федерального университета. Хочу напомнить, что Форум – это, прежде всего, инструмент для решения задач, стоящих перед макрорегионом. Прошу относиться к этому именно с таких позиций, использовать предстоящие сессии максимально эффективно», – открыл заседание Юрий Трутнев.

Участники обсудили формирование деловой, культурной и спортивной программ, а также подготовку инфраструктуры Приморья к проведению ВЭФ.

«Подготовка к проведению Восточного экономического форума ведется в плановом режиме. Мы видим растущий интерес к Форуму со стороны зарубежных государственных и бизнес-структур. Убежден, что мероприятие пройдет на привычно высоком уровне и позволит выработать новые механизмы партнерства, которые будут способствовать дальнейшему экономическому развитию российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Ранее была опубликована архитектура деловой программы Форума. Главная тема в этом году – «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». В программу Форума вошли бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.

«Одной из главных тем предстоящего ВЭФ станут технологии. Инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий – предмет постоянного внимания Президента и Правительства. На ВЭФ обсудим научно-технологическую повестку, новые механизмы, призванные ускорить развитие этой сферы. Особое внимание в этом году уделим вопросам подготовки кадров, развитию образования. Также в фокусе внимания – реализация мастер-планов дальневосточных городов и вовлечение в этот процесс инвесторов, развитие транспорта и логистика, энергетика, усовершенствование механизмов государственной поддержки инвестпроектов, внедрение новых инструментов. На Форуме планируется подписание соглашений с российскими и зарубежными инвесторами о новых масштабных проектах на Дальнем Востоке, состоится запуск новых предприятий», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По итогам ключевых сессий Форума модераторы доложат главе государства о работе, проделанной на Дальнем Востоке России за прошедшие годы. Кроме того, они обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию макрорегиона. В частности, в ходе заседания было предложено обсудить реализацию мастер-планов, создание новой программы развития энергетики Дальнего Востока, аспекты логистики, технологии, перспективные отрасли экономики для ДФО и другие вопросы.

«Важнейшим мероприятием на Форуме является доклад модераторов Президенту России. Это будут стратегические направления. Главе государства будут доложены задачи и предложения, от внедрения которых зависит развитие Дальнего Востока», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о подготовке региона и Владивостока к Форуму, в том числе транспортной и инженерной инфраструктуры, о благоустройстве города, обеспечении безопасности дорожного движения на гостевых маршрутах.

О подготовке кампуса и территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) доложил ректор вуза Борис Коробец. Для обеспечения бесперебойной работы Восточного экономического форума набраны 650 волонтеров. Подготовка кампуса ДВФУ к проведению Восточного экономического форума идет в плановом режиме. Кроме того, он отметил, что по поручению Юрия Трутнева третий год подряд ДВФУ совместно с Российским обществом «Знание» проведет лекторий на ВЭФ для студентов и молодежи Приморского края. Очными участниками станут 350 студентов и талантливых школьников, онлайн участниками – еще 8,5 миллионов человек.

На заседании также обсудили спортивную и культурную программы Форума. В частности, предполагается проведение 15 мероприятий по десяти видам спорта. Среди них – зрелищные международные соревнования с участием лидеров сборных России, гала-матчи и турниры для участников Форума, а также спортивно-образовательные мероприятия для молодежи.

В рамках культурной программы для участников Форума, жителей и гостей города 5 сентября состоится концерт Дениса Мацуева на Приморской сцене Мариинского театра, 6 сентября запланировано проведение концерта на площади Борцов Революции. Также 6 сентября в Большом зале Приморской краевой филармонии пройдет совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории г. Шеньян провинции Ляонин (КНР).

На заседании также рассмотрели организацию выставки «Добро пожаловать на Дальний Восток» в главном корпусе ДВФУ. В ней примут участие восемь федеральных министерств и ведомств. Среди них – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Генеральная прокуратура, Роструд, Роспотребнадзор и другие. В частности, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации представит масштабную экспозицию более ста промышленных компаний с новыми проектами и достижениями. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, в свою очередь, организует на постоянной основе дальневосточную региональную площадку студенческого медиацентра. При поддержке Минстроя России будет организована зона УрбанХаб для более эффективной работы строительных компаний на Дальнем Востоке в условиях преференциальных режимов. Также свою экспозицию организует Минвостокразвития России. Фонд Росконгресс совместно с Росрыболовством откроют «Русский рыбный дом».

Регионы ДФО по традиции представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока». Сейчас ведется обновление внешнего вида павильонов и содержательного наполнения экспозиций. В них отведут большую роль демонстрации технологического лидерства и отразят деятельность по поддержке участников СВО. Отдельное внимание уделят II Всероссийскому конкурсу путешествий «Дальний Восток – Земля приключений».

Помимо регионов, на «Улице Дальнего Востока» деловой и спортивный павильоны откроет Министерство спорта России. Минприроды России организует пространство «Дом сокола». Кроме того, в выставке примет участие корпорация Туризм.РФ. На центральной площадке выставки правительство Приморского края организует «Рыбный рынок».

Свою экспозицию на выставке расширит Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. По аналогии с прошлым годом будет застроен павильон «Развивай Дальний», а также будут созданы новые выставочные экспозиции для представления продукции дальневосточного гектара и презентации производств участников территорий опережающего развития.

«Перед нами стоит задача провести Форум на традиционно высоком уровне, продемонстрировать результаты развития регионов, привлечь новые инвестиции, а также совместно выработать новые решения, которые дадут дополнительный импульс развитию нашего Дальнего Востока», – резюмировал Юрий Трутнев.