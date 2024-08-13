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В Москве прошел благотворительный забег «Без Границ»

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Shutterstock

11 августа в Измайловском парке прошел благотворительный забег «Без Границ». Участником забега стал футболист Алексей Смертин и другие известные спортсмены.
Всего забег собрал более 700 человек, среди них — 120 детей и 70 человек с инвалидностью. По итогам мероприятия на благотворительность направят более 320 тысяч рублей: 280 000 организаторам спортивного праздника – благотворительному фонду «Спорт для Жизни» – пожертвовала благотворительная программа ДоброFON, а еще 40 000 пожертвовали сами участники. Все вырученные средства пойдут на флагманский проект фонда «Марафон в Темноте», в рамках которого люди с инвалидностью по зрению занимаются спортом.

В ходе мероприятия были устроены забеги как для детей, так и для взрослых. Важной частью спортивного события стала дистанция «вслепую» на 2 км. На старт здесь выходили парой: один из участников бежал в повязке на глазах в роли незрячего бегуна, а другой сопровождал его на дистанции.

После спортивной части для гостей и бегунов выступили певица Марина Михеева, группа «Оризонт» и участник шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) — Арсений Курчанин, а народный артист России Николай Басков, певцы Митя Фомин, Карина Кокс и другие звезды записали для участников видеообращения.

«Важно, что наш забег инклюзивный: участвовать в дистанциях могли дети и взрослые с инвалидностью. Мы благодарим всех наших партнеров за помощь и поддержку. Отдельно хочу выделить генерального партнера нашего спортивного события — благотворительную программу «ДоброFON», для которой социальная повестка и решения потребностей нашей целевой аудитории так же важны, как и для нас», — отмечает директор благотворительного фонда «Спорт для Жизни» Анастасия Плетминцева.

«Мы уделяем большое внимание инициативам, которые не только продвигают спорт в массы, но и помогают тем, кто действительно в этом нуждается. Возможность заниматься спортом должна быть абсолютно у каждого человека, независимо от его особенностей. Мы рады, что накопленный нами опыт в работе с профессиональными клубами, спортивными федерациями и паралимпийским комитетом помогает делать спорт доступным для всех», — рассказала Валерия Купина, заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам Fonbet.

Фонд «Спорт для Жизни» отметил осенью 2023 года свое десятилетие. В рамках идеи подготовить незрячего человека к марафону появились проекты «Марафон в Темноте» и сам фонд «Спорт для Жизни».

Благотворительная программа Фонбет «ДоброFON» старается помочь тем, кто особенно нуждается во внимании, самым ранимым, самым незащищённым: пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья. Помочь в создании приемлемых условий жизни, в изменении отношения к ним в обществе, в их социальной адаптации. И самое главное, помочь в реализации справедливой и важной формулы — «Спорт должен быть доступен для каждого».

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