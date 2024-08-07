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Пресс-релиз

«Роснефть» помогла приобрести оборудование для больницы в Тюменской области

При поддержке нефтедобывающей компании «РН-Уватнефтегаз» (входит в «Роснефть») областная больница в с. Уват Тюменской области получила новое диагностическое оборудование. Это позволит расширить возможности районной системы здравоохранения и повысить эффективность оказания медицинской помощи местным жителям.

Благодаря финансированию «РН-Уватнефтегаза» больница Уватского района и поликлиники в ее составе получили шесть переносных электрокардиографов. Мобильное оборудование позволит проводить диагностические обследования и мониторинг сердечной деятельности у пациентов, в том числе тех, кто живет на значительном расстоянии от районного центра. Оборудование позволяет направлять показатели работы сердца непосредственно в медицинское учреждение квалифицированным кардиологам для оперативного выявления отклонений.

Электрокардиографы будут использоваться в том числе при выездах медиков на стойбища коренных народов Севера, не все жители которых могут своевременно проходить диспансеризацию. Новое оборудование позволит ежемесячно оказывать медицинскую помощь более чем 400 жителям района.

Также для педиатрического отделения областной больницы при поддержке Компании приобретен отоскоп, что позволит оперативно проводить исследования наружного уха и барабанной перепонки у детей. Для стационара больницы были закуплены новые современные комфортные душевые боксы, в поликлиниках - установлены электрические конвекторы и тактильные информационные таблички для слабовидящих.

В больнице также установлено оборудование для очистки воды производительностью 1,5 тыс. л/час. Комплекс водоочистки позволит медицинскому учреждению отказаться от сложной логистической схемы доставки питьевой воды из ближайшего города, который находится на удалении более 130 км. Теперь все отделения больницы обеспечены питьевой водой. Кроме того, мощность очистного оборудования позволяет также снабжать питьевой водой амбулатории в населенных пунктах Уватского района.

«Роснефть» придерживается принципов высокой социальной ответственности и уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия, в том числе в сфере медицины. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и ПАО «НК «Роснефть», «РН-Уватнефтегаз» укрепляет материально-техническую базу медицинских учреждений Уватского района на системной основе.

Благодаря поддержке предприятия за последние годы были проведены материально-техническое оснащение и ремонт областной больницы в районном центре Уват, закуплено современное медицинское оборудование, в том числе комплекс для обеззараживания медицинских материалов и устройство для герметичной упаковки медицинских инструментов.

Кроме того, в этом году при поддержке Компании в физико-математической школе Тюмени создана лаборатория биотехнологии и генодиагностики, для оснащения которой приобретено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе ДНК-амплификатор, электрофорезные камеры, термошейкер для трансформации генома.

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