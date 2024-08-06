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Опубликована спортивная программа ВЭФ-2024

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Росконгресс

Звезды керлинга, хоккея, шахмат и гребли примут участие в мероприятиях Спортивных игр Восточного экономического форума, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс. Программа игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

«Спортивные игры ВЭФ уже традиционно объединяют международные турниры для сильнейших спортсменов, соревнования для участников Форума и масштабные зрелищные мероприятия для жителей Владивостока. В то же время программа игр формируется таким образом, чтобы через спорт рассказать о новых объектах, значимых проектах из разных отраслей, презентовать туристические возможности регионов Дальнего Востока», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Утро 4 сентября начнется на Форуме с традиционного забега, старт которого пройдет у Приморского океанариума. В этом году беговое событие будет посвящено Всемирным играм дружбы.

Участники Форума станут партнерами легенд хоккея Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова, Сергея Федорова в гала-матче, который пройдет под эгидой национального бренда «Сделано в России». Также участники ВЭФ смогут сыграть в турнирах по шахматам, керлингу и настольному теннису.

В спортивную программу возвращается международный турнир по керлингу «Тихоокеанский кубок», который пройдет в дисциплине «смешанные пары».

«Соревнования пройдут на новой специализированной арене для керлинга, которая была построена по поручению Президента России Владимира Путина, а старт строительству был также дан на Восточном экономическом форуме», – отметил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

На лед выйдут самая титулованная керлингистка России, трехкратная чемпионка Европы, четырехкратный призер чемпионатов мира Кира Езех и многократный чемпион страны Олег Красиков. Конкуренцию им составят бронзовый призер чемпионата мира Александр Еремин и Валерия Денисенко. Организаторы прорабатывают сильную международную составляющую турнира.

«Опыт проведения ВЭФ был использован летом 2021 года, когда Владивосток стал центром заключительного этапа подготовки сборных России к летним Олимпийским играм в Токио. А теперь в столице Приморского края появился свой дом у российского керлинга», – рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных России, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев вновь приедет во Владивосток, чтобы защитить прошлогодний титул победителя Кубка ВЭФ, который уже пройдет в третий раз. Участником турнира также станет двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина.

Федерация гребного спорта России презентует на Международной регате во Владивостоке новую дисциплину – прибрежную греблю.

По традиции в программу Спортивных игр ВЭФ включены зрелищные события на воде. Международный парад парусов соберет большие учебные парусники и иностранные команды и объединит пять парусных регат. Профессиональные яхтсмены Дальнего Востока устроят гонки яхт в классе «Плату-25».

Завершит программу ВЭФ 7 сентября яркое вечернее гидрофлай-шоу. Чемпионы России продемонстрируют сложнейшие трюки и акробатические номера над водой. Эффектности выступлениям добавят светодиодные костюмы и фаеры. Начнутся спортивные события ВЭФ также на воде. Регата Radio Monte Carlo пройдет 18 августа в Москве и будет предшествовать основной программе. Спортивно-светское мероприятие объединит спорт, музыку и актуальные дискуссии.

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