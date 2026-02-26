Таракан заполз в ухо россиянки, когда та спала

В Челябинске 20-летней девушке в ухо заполз таракан, когда она спала. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Девушка вызвала бригаду скорой помощи, пожаловавшись, что ей в ухо заполз таракан. Медики осмотрели ее с применением фонарика, но ничего не нашли. Пациентке предложили показаться лор-врачу — в отделении специалист действительно извлек из уха девушки насекомое.

До этого врачи в Подмосковье извлекли таракана из уха школьницы. Насекомое пробыло внутри более суток, поскольку уже присохло к поверхности слухового прохода. Врачи промыли ухо физраствором и вытащили его. По словам медиков, из-за таракана ни барабанная перепонка, ни слуховой проход не пострадали.

Ранее россиянка привезла камни с Бали в ухе.